Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры в Пусане: первые заявления
Киев • УНН
В южнокорейском городе Пусан начались переговоры между делегациями США и Китая, возглавляемыми Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Лидеры выразили готовность к сотрудничеству и достижению важных договоренностей.
Детали
Во время встречи президент США заявил, что для него большая честь "быть вместе с моим другом, с которым я дружу уже очень давно". Он назвал Си "выдающимся и уважаемым" и "великим лидером великой страны".
Мы проведем несколько обсуждений. Я думаю, что мы уже договорились о многих вещах, и сейчас договоримся о еще кое-чем
В свою очередь Си заверил в готовности Пекина продолжать сотрудничество с США, "чтобы построить прочную основу китайско-американских отношений и создать здоровую атмосферу для развития обеих стран".
Мы также продвигаем мирные переговоры для решения других горячих вопросов. Сегодня мир сталкивается со многими сложными проблемами. Китай и США могут совместно нести ответственность как великие страны и работать вместе, чтобы достичь больших и конкретных дел на благо наших двух стран и всего мира
Добавим, что Трамп и Си в последний раз встречались лично еще в 2019 году, во время первого срока Трампа на посту президента.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется выйти со встречи с лидером Китая Си Цзиньпином с торговым соглашением между Вашингтоном и Пекином.
