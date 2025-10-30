Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры в Пусане: первые заявления

$42.080.01
48.980.00
ukenru
01:44 • 10502 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 23066 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 30706 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 31789 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 68689 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 40966 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 64445 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 31101 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 85794 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49576 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
24-летняя блогерша унижала ВСУ и жителей запада Украины, ей грозит до трех лет тюрьмыVideo29 октября, 19:28 • 11286 просмотра
DeepState: российские войска закрепляются в восточной и северной части Покровска29 октября, 19:52 • 9784 просмотра
Южная Корея заплатит США $350 миллиардов за снижение пошлин – Трамп29 октября, 21:59 • 4312 просмотра
«Азовсталь» под Пушилиным: оккупанты готовят аферу на 20 миллиардов рублей – ЦНС23:38 • 9846 просмотра
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу02:14 • 7706 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 68683 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 64440 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 54185 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 85791 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 103632 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 19548 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 28515 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 54512 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 59378 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 40565 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
9К720 Искандер
YouTube

Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры в Пусане: первые заявления

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

В южнокорейском городе Пусан начались переговоры между делегациями США и Китая, возглавляемыми Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Лидеры выразили готовность к сотрудничеству и достижению важных договоренностей.

Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры в Пусане: первые заявления

В южнокорейском городе Пусан начались переговоры между делегациями США и Китая под руководством лидеров стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время встречи президент США заявил, что для него большая честь "быть вместе с моим другом, с которым я дружу уже очень давно". Он назвал Си "выдающимся и уважаемым" и "великим лидером великой страны".

Мы проведем несколько обсуждений. Я думаю, что мы уже договорились о многих вещах, и сейчас договоримся о еще кое-чем

- сказал Трамп.

В свою очередь Си заверил в готовности Пекина продолжать сотрудничество с США, "чтобы построить прочную основу китайско-американских отношений и создать здоровую атмосферу для развития обеих стран".

Мы также продвигаем мирные переговоры для решения других горячих вопросов. Сегодня мир сталкивается со многими сложными проблемами. Китай и США могут совместно нести ответственность как великие страны и работать вместе, чтобы достичь больших и конкретных дел на благо наших двух стран и всего мира

- подчеркнул лидер КНР.

Добавим, что Трамп и Си в последний раз встречались лично еще в 2019 году, во время первого срока Трампа на посту президента.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется выйти со встречи с лидером Китая Си Цзиньпином с торговым соглашением между Вашингтоном и Пекином.

Накануне встречи Трампа и Си: в США начинают "торговое расследование" в отношении Китая - Bloomberg24.10.25, 23:40 • 4508 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Пусан
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты