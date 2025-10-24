$41.900.14
17:15 • 11145 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 16106 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 17139 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 22253 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 20344 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 36778 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24687 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19639 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27811 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 73249 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Накануне встречи Трампа и Си: в США начинают "торговое расследование" в отношении Китая - Bloomberg

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа начинает торговое расследование в отношении Китая, что может привести к новым тарифам. Это усиливает напряженность перед предстоящим саммитом лидеров на следующей неделе.

Накануне встречи Трампа и Си: в США начинают "торговое расследование" в отношении Китая - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа начинает торговое расследование, которое открывает путь к введению новых тарифов на китайские товары, усиливая напряженность накануне долгожданного саммита лидеров стран на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что торговый представитель США Джеймисон Грир в пятницу объявил о начале расследования относительно того, соблюдал ли Китай ограниченное торговое соглашение, заключенное в 2020 году во время первого президентского срока Трампа.

Будет рассмотрено, полностью ли выполнил Китай свои обязательства по Соглашению первой фазы, бремя или ограничения для торговли США, возникающие вследствие любого невыполнения Китаем своих обязательств, и какие действия, если таковые имеются, следует предпринять в ответ

- говорится в статье.

Указывается, что этот шаг угрожает обострить напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином и может служить еще одним рычагом влияния для Трампа на его встрече в следующий четверг с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

"Торговое соглашение Трампа с Китаем ... было частично основано на обещаниях Пекина увеличить закупки сельскохозяйственной продукции США, что стало источником новой напряженности в этом году", - резюмируют авторы.

Контекст

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в следующий четверг, 30 октября.

Глава Белого дома ожидает, что "мы, вероятно, заключим очень справедливое соглашение" с Китаем.

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты