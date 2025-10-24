Накануне встречи Трампа и Си: в США начинают "торговое расследование" в отношении Китая - Bloomberg
Киев • УНН
Администрация президента США Дональда Трампа начинает торговое расследование в отношении Китая, что может привести к новым тарифам. Это усиливает напряженность перед предстоящим саммитом лидеров на следующей неделе.
Администрация президента США Дональда Трампа начинает торговое расследование, которое открывает путь к введению новых тарифов на китайские товары, усиливая напряженность накануне долгожданного саммита лидеров стран на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что торговый представитель США Джеймисон Грир в пятницу объявил о начале расследования относительно того, соблюдал ли Китай ограниченное торговое соглашение, заключенное в 2020 году во время первого президентского срока Трампа.
Будет рассмотрено, полностью ли выполнил Китай свои обязательства по Соглашению первой фазы, бремя или ограничения для торговли США, возникающие вследствие любого невыполнения Китаем своих обязательств, и какие действия, если таковые имеются, следует предпринять в ответ
Указывается, что этот шаг угрожает обострить напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином и может служить еще одним рычагом влияния для Трампа на его встрече в следующий четверг с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.
"Торговое соглашение Трампа с Китаем ... было частично основано на обещаниях Пекина увеличить закупки сельскохозяйственной продукции США, что стало источником новой напряженности в этом году", - резюмируют авторы.
Контекст
Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в следующий четверг, 30 октября.
Глава Белого дома ожидает, что "мы, вероятно, заключим очень справедливое соглашение" с Китаем.
Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2198 просмотров