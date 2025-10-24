Напередодні зустрічі Трампа та Сі: у США розпочинають "торговельне розслідування" щодо Китаю - Bloomberg
Київ • УНН
Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочинає торговельне розслідування, яке відкриває шлях до запровадження нових тарифів на китайські товари, посилюючи напруженість напередодні довгоочікуваного саміту лідерів країн наступного тижня. Про це пише Bloomberg, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що торговий представник США Джеймісон Грір у п'ятницю оголосив про початок розслідування щодо того, чи дотримувався Китай обмеженої торговельної угоди, укладеної у 2020 році під час першого президентського терміну Трампа.
Буде розглянуто, чи повністю виконав Китай свої зобов'язання за Угодою першої фази, тягар або обмеження для торгівлі США, що виникають внаслідок будь-якого невиконання Китаєм своїх зобов'язань, та які дії, якщо такі є, слід вжити у відповідь
Вказується, що цей крок загрожує загострити напружені відносини між Вашингтоном і Пекіном і може служити ще одним важелем впливу для Трампа на його зустрічі наступного четверга з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.
"Торговельна угода Трампа з Китаєм ... була частково заснована на обіцянках Пекіна збільшити закупівлі сільськогосподарської продукції США, що стало джерелом нової напруженості цього року", - резюмують автори.
Контекст
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном наступного четверга, 30 жовтня.
Глава Білого дому очікує, що "ми, ймовірно, укладемо дуже справедливу угоду" з Китаєм.
