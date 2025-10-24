Напередодні зустрічі Трампа та Сі: у США розпочинають "торговельне розслідування" щодо Китаю - Bloomberg

$41.900.14
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
16:33 • 16672 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем'єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 17511 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 22612 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 20614 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 37065 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 24767 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
24 жовтня, 12:13 • 19684 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27841 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 73448 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
Окупанти спрямували дрон на потяг Львів-Краматорськ: пошкоджено три вагони
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 37065 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 73448 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Європа
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
Опалення

Напередодні зустрічі Трампа та Сі: у США розпочинають "торговельне розслідування" щодо Китаю - Bloomberg

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочинає торговельне розслідування щодо Китаю, що може призвести до нових тарифів. Це посилює напруженість перед майбутнім самітом лідерів наступного тижня.

Напередодні зустрічі Трампа та Сі: у США розпочинають "торговельне розслідування" щодо Китаю - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочинає торговельне розслідування, яке відкриває шлях до запровадження нових тарифів на китайські товари, посилюючи напруженість напередодні довгоочікуваного саміту лідерів країн наступного тижня. Про це пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що торговий представник США Джеймісон Грір у п'ятницю оголосив про початок розслідування щодо того, чи дотримувався Китай обмеженої торговельної угоди, укладеної у 2020 році під час першого президентського терміну Трампа.

Буде розглянуто, чи повністю виконав Китай свої зобов'язання за Угодою першої фази, тягар або обмеження для торгівлі США, що виникають внаслідок будь-якого невиконання Китаєм своїх зобов'язань, та які дії, якщо такі є, слід вжити у відповідь

- йдеться у статті.

Вказується, що цей крок загрожує загострити напружені відносини між Вашингтоном і Пекіном і може служити ще одним важелем впливу для Трампа на його зустрічі наступного четверга з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.

"Торговельна угода Трампа з Китаєм ... була частково заснована на обіцянках Пекіна збільшити закупівлі сільськогосподарської продукції США, що стало джерелом нової напруженості цього року", - резюмують автори.

Контекст

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном наступного четверга, 30 жовтня.

Глава Білого дому очікує, що "ми, ймовірно, укладемо дуже справедливу угоду" з Китаєм.

Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2198 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки