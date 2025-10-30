Трамп та Сі Цзіньпін прибули до Пусана для зустрічі на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм

$42.080.01
48.980.00
ukenru
01:44 • 7146 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 19455 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 29106 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 30331 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 66723 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 40623 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 63331 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 31009 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 85028 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 49481 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
24-річна блогерка принижувала ЗСУ та мешканців заходу України, їй загрожує до трьох років ув'язненняVideo29 жовтня, 19:28 • 10424 перегляди
DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська29 жовтня, 19:52 • 8016 перегляди
Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп29 жовтня, 21:59 • 2542 перегляди
“Азовсталь” під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС23:38 • 7918 перегляди
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу02:14 • 3832 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 66725 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 63332 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 53487 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 85028 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 100955 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Іван Федоров
Блогери
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Запорізька область
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 19114 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 28103 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 54137 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 59057 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 40258 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
YouTube

Трамп та Сі Цзіньпін прибули до Пусана для зустрічі на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін прибули до південнокорейського міста Пусан для двосторонньої зустрічі. Вона відбудеться на тлі торговельної напруженості, але команда Трампа оптимістично налаштована щодо можливої торговельної угоди.

Трамп та Сі Цзіньпін прибули до Пусана для зустрічі на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін прибули до південнокорейського міста Пусан, де запланована їхня двостороння зустріч. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Видання зазначає, що зустріч відбуватиметься на тлі торговельної напруженості між двома провідними світовими державами та може мати далекосяжні наслідки для світової економіки.

Команда Трампа оптимістично налаштована щодо можливості того, що лідери можуть домовитися про рамки торговельної угоди, і очікування зростають під час поїздки президента США до Азії

- йдеться у статті.

Тим часом сам Трамп написав у соцмережі Truth Social: "G2 збирається незабаром!", - натякаючи на те, що США та Китай є найбільшими економіками світу, а також обіграючи назву G7, що використовується для позначення "Групи семи" – об'єднання семи провідних економік світу.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що сподівається вийти з зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном з торгівельною угодою між Вашингтоном і Пекіном.

Напередодні зустрічі Трампа та Сі: у США розпочинають "торговельне розслідування" щодо Китаю - Bloomberg24.10.25, 23:40 • 4504 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Пусан
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки