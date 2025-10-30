Трамп та Сі Цзіньпін прибули до Пусана для зустрічі на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін прибули до південнокорейського міста Пусан для двосторонньої зустрічі. Вона відбудеться на тлі торговельної напруженості, але команда Трампа оптимістично налаштована щодо можливої торговельної угоди.
Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін прибули до південнокорейського міста Пусан, де запланована їхня двостороння зустріч. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Видання зазначає, що зустріч відбуватиметься на тлі торговельної напруженості між двома провідними світовими державами та може мати далекосяжні наслідки для світової економіки.
Команда Трампа оптимістично налаштована щодо можливості того, що лідери можуть домовитися про рамки торговельної угоди, і очікування зростають під час поїздки президента США до Азії
Тим часом сам Трамп написав у соцмережі Truth Social: "G2 збирається незабаром!", - натякаючи на те, що США та Китай є найбільшими економіками світу, а також обіграючи назву G7, що використовується для позначення "Групи семи" – об'єднання семи провідних економік світу.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що сподівається вийти з зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном з торгівельною угодою між Вашингтоном і Пекіном.
Напередодні зустрічі Трампа та Сі: у США розпочинають "торговельне розслідування" щодо Китаю - Bloomberg24.10.25, 23:40 • 4504 перегляди