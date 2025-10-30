Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для встречи на фоне торговой напряженности между США и Китаем
Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин прибыли в южнокорейский город Пусан для двусторонней встречи. Она состоится на фоне торговой напряженности, но команда Трампа оптимистично настроена относительно возможной торговой сделки.
Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин прибыли в южнокорейский город Пусан, где запланирована их двусторонняя встреча. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Подробности
Издание отмечает, что встреча будет проходить на фоне торговой напряженности между двумя ведущими мировыми державами и может иметь далеко идущие последствия для мировой экономики.
Команда Трампа оптимистично настроена относительно возможности того, что лидеры могут договориться о рамках торгового соглашения, и ожидания растут во время поездки президента США в Азию
Тем временем сам Трамп написал в соцсети Truth Social: "G2 собирается скоро!", - намекая на то, что США и Китай являются крупнейшими экономиками мира, а также обыгрывая название G7, используемое для обозначения "Группы семи" – объединения семи ведущих экономик мира.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется выйти со встречи с лидером Китая Си Цзиньпином с торговым соглашением между Вашингтоном и Пекином.
