Трамп заявив, що відвідає Китай у квітні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прийняв запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати Пекін у квітні. У відповідь Трамп запросив Сі Цзіньпіна до США з державним візитом.
Президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати Пекін і що у відповідь запросив Сі Цзіньпіна відвідати США з державним візитом, передає УНН із посиланням на АР.
Деталі
Трамп зробив цю заяву за кілька годин після телефонної розмови із Сі Цзіньпіном у понеділок. Він повідомив, що вони обговорили такі питання, як Україна, фентаніл та соєві боби. Телефонна розмова відбулася майже через місяць після їхньої особистої зустрічі у південнокорейському місті Пусан.
Президент Сі запросив мене відвідати Пекін у квітні, на що я погодився, і я запросив його з державним візитом у відповідь до США... Ми погодилися, що важливо часто підтримувати зв'язок, чого я з нетерпінням чекаю
Додамо
Пекін, який першим оголосив про телефонну розмову, нічого не повідомив про державні візити, але повідомив, що два лідери обговорили торгівлю, Тайвань та Україну.