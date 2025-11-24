Трамп заявив, що відвідає Китай у квітні

Президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати Пекін і що у відповідь запросив Сі Цзіньпіна відвідати США з державним візитом, передає УНН із посиланням на АР.

Трамп зробив цю заяву за кілька годин після телефонної розмови із Сі Цзіньпіном у понеділок. Він повідомив, що вони обговорили такі питання, як Україна, фентаніл та соєві боби. Телефонна розмова відбулася майже через місяць після їхньої особистої зустрічі у південнокорейському місті Пусан.

Президент Сі запросив мене відвідати Пекін у квітні, на що я погодився, і я запросив його з державним візитом у відповідь до США... Ми погодилися, що важливо часто підтримувати зв'язок, чого я з нетерпінням чекаю