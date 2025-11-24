$42.270.11
16:43
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
24 листопада, 11:50
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"14:48 • 3994 перегляди
Трамп заявив, що відвідає Китай у квітні

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Президент США Дональд Трамп прийняв запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати Пекін у квітні. У відповідь Трамп запросив Сі Цзіньпіна до США з державним візитом.

Трамп заявив, що відвідає Китай у квітні

Президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати Пекін і що у відповідь запросив Сі Цзіньпіна відвідати США з державним візитом, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Трамп зробив цю заяву за кілька годин після телефонної розмови із Сі Цзіньпіном у понеділок. Він повідомив, що вони обговорили такі питання, як Україна, фентаніл та соєві боби. Телефонна розмова відбулася майже через місяць після їхньої особистої зустрічі у південнокорейському місті Пусан.

Президент Сі запросив мене відвідати Пекін у квітні, на що я погодився, і я запросив його з державним візитом у відповідь до США... Ми погодилися, що важливо часто підтримувати зв'язок, чого я з нетерпінням чекаю

 - наголосив Трамп.

Додамо

Пекін, який першим оголосив про телефонну розмову, нічого не повідомив про державні візити, але повідомив, що два лідери обговорили торгівлю, Тайвань та Україну.

Антоніна Туманова

