Китай сподівається, що сторони якомога швидше досягнуть міцної мирної угоди: Сі обговорив із Трампом війну в Україні
Київ • УНН
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп обговорили війну в Україні, де Китай висловив підтримку всім зусиллям, спрямованим на досягнення миру.
Лідери КНР і США - Сі Цзіньпін та Дональд Трамп - обговорили війну в Україні. Як повідомляє "Сіньхуа", Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, передає УНН.
Сі Цзіньпін наголосив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони продовжуватимуть зменшувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди для вирішення кризи в її корені
Нагадаємо
Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".
За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.
Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.
Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.