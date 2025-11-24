Китай надеется, что стороны как можно скорее достигнут прочного мирного соглашения: Си обсудил с Трампом войну в Украине

Лидеры КНР и США - Си Цзиньпин и Дональд Трамп - обсудили войну в Украине. Как сообщает "Синьхуа", Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, передает УНН.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны будут продолжать уменьшать свои разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения для разрешения кризиса в его корне - говорится в сообщении.

Си давил на Трампа по Тайваню во время телефонного разговора - СМИ

Напомним

Bloomberg сообщил, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".

По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях к предложению США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список желаний кремля.

Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.