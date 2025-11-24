$42.270.11
14:30 • 3496 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 9526 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 16085 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 18057 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13876 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12652 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10982 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9230 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10272 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11256 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
публикации
Эксклюзивы
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23941 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27842 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 41357 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 51820 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 53435 просмотра
Си давил на Трампа по Тайваню во время телефонного разговора - СМИ

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив статус Тайваня как ключевого элемента международного порядка после Второй мировой войны.

Си давил на Трампа по Тайваню во время телефонного разговора - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о самоуправляющемся острове Тайвань. Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа", передает УНН.

Детали

Си Цзиньпин заявил Трампу, что возвращение Тайваня Китаю является ключевым элементом международного порядка после Второй мировой войны, сообщило информационное агентство.

Как пишет Bloomberg, звонок прозвучал после того, как две крупнейшие экономики мира в прошлом месяце достигли торгового перемирия, в результате которого Вашингтон снизил пошлины на китайские товары, а Пекин снял некоторые ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Однако отношения были подорваны новым напряжением между Китаем и Японией, ключевым союзником США в регионе.

14 ноября Трамп заявил, что США ведут переговоры с китайским правительством об увеличении закупок американской сои, что является еще одним положением соглашения.

"Они в процессе", - сказал Трамп. Мы разговаривали с ними сегодня. Они в процессе. Мы покупаем не просто немного, а они будут покупать много сои.

По словам источников, знакомых с ситуацией, США и Китай все еще обсуждают ключевые детали того, как Пекин будет регулировать продажу редкоземельных металлов. Обе страны намерены до конца месяца договориться об условиях "генеральных лицензий", которые Китай обязался предоставить на экспорт редкоземельных металлов и критически важных минералов в США.

Тайвань впервые рассылает миллионы пособий по гражданской обороне гражданам: готовятся к возможному нападению Китая18.11.25, 02:59 • 3673 просмотра

Несмотря на то, что переговоры по этим материалам, критически важным для производства высокотехнологичной электроники, остаются в подвешенном состоянии, США уже приняли меры по снижению пошлин и мер национальной безопасности. Дефицит поставок редкоземельных металлов в этом году поставил под угрозу сбоев в производстве в таких отраслях мировой промышленности, как автомобилестроение, потребительские товары и робототехника.

Обсуждение также происходит на фоне того, что администрация Трампа снова рассматривает вопрос о разрешении продажи Пекину более совершенных чипов искусственного интеллекта. Трамп поднимал эту возможность еще до своей октябрьской встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее, но в конечном итоге два лидера не обсуждали этот вопрос. Некоторые советники Трампа предупреждали, что эта сделка грозит потерей преимуществ США в новых технологиях.

Министр торговли Говард Лютник заявил в понедельник в интервью Bloomberg Television, что президент выслушивает "множество разных советников", принимая решение о возможном экспорте.

"Такого рода решение находится непосредственно на столе Дональда Трампа", - сказал Лютник. "Он решит, будем мы продвигать этот проект или нет".

Китай обратился с официальным протестом к США из-за продажи оружия Тайваню17.11.25, 16:36 • 2860 просмотров

Антонина Туманова

