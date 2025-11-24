Си давил на Трампа по Тайваню во время телефонного разговора - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о самоуправляющемся острове Тайвань. Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа", передает УНН.

Детали

Си Цзиньпин заявил Трампу, что возвращение Тайваня Китаю является ключевым элементом международного порядка после Второй мировой войны, сообщило информационное агентство.

Как пишет Bloomberg, звонок прозвучал после того, как две крупнейшие экономики мира в прошлом месяце достигли торгового перемирия, в результате которого Вашингтон снизил пошлины на китайские товары, а Пекин снял некоторые ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Однако отношения были подорваны новым напряжением между Китаем и Японией, ключевым союзником США в регионе.

14 ноября Трамп заявил, что США ведут переговоры с китайским правительством об увеличении закупок американской сои, что является еще одним положением соглашения.

"Они в процессе", - сказал Трамп. Мы разговаривали с ними сегодня. Они в процессе. Мы покупаем не просто немного, а они будут покупать много сои.

По словам источников, знакомых с ситуацией, США и Китай все еще обсуждают ключевые детали того, как Пекин будет регулировать продажу редкоземельных металлов. Обе страны намерены до конца месяца договориться об условиях "генеральных лицензий", которые Китай обязался предоставить на экспорт редкоземельных металлов и критически важных минералов в США.

Тайвань впервые рассылает миллионы пособий по гражданской обороне гражданам: готовятся к возможному нападению Китая

Несмотря на то, что переговоры по этим материалам, критически важным для производства высокотехнологичной электроники, остаются в подвешенном состоянии, США уже приняли меры по снижению пошлин и мер национальной безопасности. Дефицит поставок редкоземельных металлов в этом году поставил под угрозу сбоев в производстве в таких отраслях мировой промышленности, как автомобилестроение, потребительские товары и робототехника.

Обсуждение также происходит на фоне того, что администрация Трампа снова рассматривает вопрос о разрешении продажи Пекину более совершенных чипов искусственного интеллекта. Трамп поднимал эту возможность еще до своей октябрьской встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее, но в конечном итоге два лидера не обсуждали этот вопрос. Некоторые советники Трампа предупреждали, что эта сделка грозит потерей преимуществ США в новых технологиях.

Министр торговли Говард Лютник заявил в понедельник в интервью Bloomberg Television, что президент выслушивает "множество разных советников", принимая решение о возможном экспорте.

"Такого рода решение находится непосредственно на столе Дональда Трампа", - сказал Лютник. "Он решит, будем мы продвигать этот проект или нет".

Китай обратился с официальным протестом к США из-за продажи оружия Тайваню