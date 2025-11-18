Тайвань впервые рассылает миллионы пособий по гражданской обороне гражданам: готовятся к возможному нападению Китая

$42.040.02
17 ноября, 16:21 • 14497 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 27301 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 25574 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 26530 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 25813 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 21508 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 50717 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26049 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19863 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22383 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщинуVideo17 ноября, 15:34 • 3732 просмотра
Они хотят "пересидеть" Трампа: в ЦПД прокомментировали слова медведева о сроках завершения "СВО"17 ноября, 15:41 • 12347 просмотра
Редкий полет: На авиашоу в Дубае пересеклись американский и российский самолеты-невидимки – BloombergPhoto17 ноября, 15:45 • 8254 просмотра
САП просит взять Чернышова под стражу с альтернативой внесения 55 млн грн залога17 ноября, 16:01 • 4976 просмотра
Ученые обнаружили затерянный континент Земли, исчезнувший 155 миллионов лет назад17 ноября, 19:09 • 4548 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 50718 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 84994 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 78202 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 135311 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 112933 просмотра
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 20775 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 28995 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 29540 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 23260 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 42422 просмотра
Тайвань впервые рассылает миллионы пособий по гражданской обороне гражданам: готовятся к возможному нападению Китая

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Правительство Тайваня впервые рассылает миллионы пособий по гражданской обороне всем домохозяйствам острова. Кампания готовит страну к возможным кризисным ситуациям, включая потенциальное нападение Китая.

Тайвань впервые рассылает миллионы пособий по гражданской обороне гражданам: готовятся к возможному нападению Китая

Правительство Тайваня впервые планирует разослать миллионы пособий по гражданской обороне всем домохозяйствам острова. Кампания проводится в рамках подготовки страны к возможным кризисным ситуациям, включая потенциальное нападение Китая. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Отмечается, что пособие содержит советы по поиску бомбоубежищ, подготовке аварийных наборов, действиям в случае контакта с вражескими военными, а также подчеркивает, что любые заявления о капитуляции Тайваня следует считать ложными.

В нем также представлены сценарии, с которыми может столкнуться страна, от кибератак и повреждения подводных кабелей до полномасштабного вторжения.

Это пособие демонстрирует нашу решимость защищать себя. Нам нужно, чтобы люди по обе стороны Тайваньского пролива понимали, что принятие Китаем неправильного решения будет стоить ему очень дорого. Тайваньский народ имеет решимость и очень четкое обязательство защищать себя. Люди готовы защитить друг друга

- заявил заместитель руководителя Совета нацбезопасности Тайваня Линь Фэйфан, руководивший подготовкой пособия.

Как пишет Reuters, распространение пособий является очередной мерой, направленной на подготовку Тайваня к возможным кризисам на фоне усиления Китаем своего военного и политического давления.

По данным информагентства, на этой неделе пособия начнут доставлять почти в 10 миллионов почтовых ящиков, а вскоре начнется их распространение на английском и других иностранных языках. После завершения рассылки правительство Тайваня планирует провести кампанию по обучению граждан подготовке собственных аварийных наборов для чрезвычайных ситуаций.

Напомним

Пекин официально обратился к Вашингтону с протестом после утверждения нового пакета продажи вооружения Тайваню. В Китае заявили, что готовы принять "все необходимые" меры для защиты своего суверенитета. 

россия делится военным опытом с Китаем для возможного нападения на Тайвань - WP26.09.25, 15:14 • 3546 просмотров

Вита Зеленецкая

