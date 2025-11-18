Тайвань впервые рассылает миллионы пособий по гражданской обороне гражданам: готовятся к возможному нападению Китая

Правительство Тайваня впервые планирует разослать миллионы пособий по гражданской обороне всем домохозяйствам острова. Кампания проводится в рамках подготовки страны к возможным кризисным ситуациям, включая потенциальное нападение Китая. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Отмечается, что пособие содержит советы по поиску бомбоубежищ, подготовке аварийных наборов, действиям в случае контакта с вражескими военными, а также подчеркивает, что любые заявления о капитуляции Тайваня следует считать ложными.

В нем также представлены сценарии, с которыми может столкнуться страна, от кибератак и повреждения подводных кабелей до полномасштабного вторжения.

Это пособие демонстрирует нашу решимость защищать себя. Нам нужно, чтобы люди по обе стороны Тайваньского пролива понимали, что принятие Китаем неправильного решения будет стоить ему очень дорого. Тайваньский народ имеет решимость и очень четкое обязательство защищать себя. Люди готовы защитить друг друга - заявил заместитель руководителя Совета нацбезопасности Тайваня Линь Фэйфан, руководивший подготовкой пособия.

Как пишет Reuters, распространение пособий является очередной мерой, направленной на подготовку Тайваня к возможным кризисам на фоне усиления Китаем своего военного и политического давления.

По данным информагентства, на этой неделе пособия начнут доставлять почти в 10 миллионов почтовых ящиков, а вскоре начнется их распространение на английском и других иностранных языках. После завершения рассылки правительство Тайваня планирует провести кампанию по обучению граждан подготовке собственных аварийных наборов для чрезвычайных ситуаций.

Напомним

Пекин официально обратился к Вашингтону с протестом после утверждения нового пакета продажи вооружения Тайваню. В Китае заявили, что готовы принять "все необходимые" меры для защиты своего суверенитета.

россия делится военным опытом с Китаем для возможного нападения на Тайвань - WP