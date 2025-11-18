Тайвань вперше розсилає мільйони посібників з цивільної оборони громадянам: готуються до можливого нападу Китаю

Уряд Тайваню вперше планує розіслати мільйони посібників з цивільної оборони усім домогосподарствам острова. Кампанія проводиться в рамках підготовки країни до можливих кризових ситуацій, включно з потенційним нападом Китаю. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

Зазначається, що посібник містить поради щодо пошуку бомбосховищ, підготовки аварійних наборів, дії у разі контакту з ворожими військовими, а також наголошує, що будь-які заяви про капітуляцію Тайваню слід вважати неправдивими.

У ньому також представлені сценарії, з якими може стикнутися країна, від кібератак і пошкодження підводних кабелів до повномасштабного вторгнення.

Цей посібник демонструє нашу рішучість захищати себе. Нам потрібно, щоб люди по обидва боки Тайванської протоки розуміли, що ухвалення Китаєм неправильного рішення буде коштувати йому дуже дорого. Тайванський народ має рішучість та дуже чітке зобов’язання захищати себе. Люди готові захистити один одного - заявив заступник керівника Ради нацбезпеки Тайваню Лінь Фейфан, який керував підготовкою посібника.

Як пише Reuters, розповсюдження посібників є черговим заходом, спрямованим на підготовку Тайваню до можливих криз на тлі посилення Китаєм свого військового та політичного тиску.

За даними інформагенції, цього тижня посібники почнуть доставляти майже у 10 мільйонів поштових скриньок, а незабаром розпочнеться їхнє розповсюдження англійською та іншими іноземними мовами. Після завершення розсилки уряд Тайваню планує провести кампанію з навчання громадян підготовці власних аварійних наборів для надзвичайних ситуацій.

