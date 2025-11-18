$42.040.02
17 листопада
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 28072 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 26190 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 27146 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 26175 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 21629 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 51062 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26072 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19870 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22393 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Тайвань вперше розсилає мільйони посібників з цивільної оборони громадянам: готуються до можливого нападу Китаю

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Уряд Тайваню вперше розсилає мільйони посібників з цивільної оборони усім домогосподарствам острова. Кампанія готує країну до можливих кризових ситуацій, включаючи потенційний напад Китаю.

Тайвань вперше розсилає мільйони посібників з цивільної оборони громадянам: готуються до можливого нападу Китаю

Уряд Тайваню вперше планує розіслати мільйони посібників з цивільної оборони усім домогосподарствам острова. Кампанія проводиться в рамках підготовки країни до можливих кризових ситуацій, включно з потенційним нападом Китаю. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

Зазначається, що посібник містить поради щодо пошуку бомбосховищ, підготовки аварійних наборів, дії у разі контакту з ворожими військовими, а також наголошує, що будь-які заяви про капітуляцію Тайваню слід вважати неправдивими.

У ньому також представлені сценарії, з якими може стикнутися країна, від кібератак і пошкодження підводних кабелів до повномасштабного вторгнення.

Цей посібник демонструє нашу рішучість захищати себе. Нам потрібно, щоб люди по обидва боки Тайванської протоки розуміли, що ухвалення Китаєм неправильного рішення буде коштувати йому дуже дорого. Тайванський народ має рішучість та дуже чітке зобов’язання захищати себе. Люди готові захистити один одного

- заявив заступник керівника Ради нацбезпеки Тайваню Лінь Фейфан, який керував підготовкою посібника.

Як пише Reuters, розповсюдження посібників є черговим заходом, спрямованим на підготовку Тайваню до можливих криз на тлі посилення Китаєм свого військового та політичного тиску.

За даними інформагенції, цього тижня посібники почнуть доставляти майже у 10 мільйонів поштових скриньок, а незабаром розпочнеться їхнє розповсюдження англійською та іншими іноземними мовами. Після завершення розсилки уряд Тайваню планує провести кампанію з навчання громадян підготовці власних аварійних наборів для надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

Пекін офіційно звернувся до Вашингтона із протестом після затвердження нового пакета продажу озброєння Тайваню. У Китаї заявили, що готові вжити "всіх необхідних" заходів для захисту свого суверенітету. 

росія ділиться військовим досвідом з Китаєм для можливого нападу на Тайвань - WP26.09.25, 15:14 • 3546 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
