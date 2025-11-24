$42.270.11
Сі тиснув на Трампа щодо Тайваню під час телефонної розмови - ЗМІ

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, обговоривши статус Тайваню як ключового елемента міжнародного порядку після Другої світової війни.

Сі тиснув на Трампа щодо Тайваню під час телефонної розмови - ЗМІ

Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом про самоврядний остров Тайвань. Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа", передає УНН.

Деталі

Сі Цзіньпін заявив Трампу, що повернення Тайваню Китаю є ключовим елементом міжнародного ладу після Другої світової війни, повідомило інформаційне агентство. 

Як пише Bloomberg, дзвінок пролунав після того, як дві найбільші економіки світу минулого місяця досягли торговельного перемир'я, внаслідок якого Вашингтон знизив мита на китайські товари, а Пекін зняв деякі обмеження на експорт рідкісноземельних металів. Однак відносини були підірвані новим напруженням між Китаєм і Японією, ключовим союзником США в регіоні.

14 листопада Трамп заявив, що США ведуть переговори з китайським урядом щодо збільшення закупівель американської сої, що є ще одним положенням угоди.

"Вони в процесі", - сказав Трамп. Ми розмовляли з ними сьогодні. Вони у процесі. Ми купуємо не просто небагато, а вони купуватимуть багато сої.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, США та Китай все ще обговорюють ключові деталі того, як Пекін регулюватиме продаж рідкісноземельних металів. Обидві країни мають намір до кінця місяця домовитися про умови "генеральних ліцензій", які Китай зобов'язався надати на експорт рідкісноземельних металів та критично важливих мінералів у США.

Тайвань вперше розсилає мільйони посібників з цивільної оборони громадянам: готуються до можливого нападу Китаю18.11.25, 02:59 • 3673 перегляди

Незважаючи на те, що переговори щодо цих матеріалів, критично важливих для виробництва високотехнологічної електроніки, залишаються у підвішеному стані, США вже вжили заходів щодо зниження мит та заходів національної безпеки. Дефіцит постачання рідкісноземельних металів цього року поставив під загрозу збоїв у виробництві в таких галузях світової промисловості, як автомобілебудування, споживчі товари та робототехніка.

Обговорення також відбувається на тлі того, що адміністрація Трампа знову розглядає питання про дозвіл продажу Пекіну досконаліших чіпів штучного інтелекту. Трамп піднімав цю можливість ще до своєї жовтневої зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, але зрештою два лідери не обговорювали це питання. Деякі радники Трампа попереджали, що ця угода загрожує втратою переваг США у нових технологіях.

Міністр торгівлі Говард Лютник заявив у понеділок в інтерв'ю Bloomberg Television, що президент вислуховує "безліч різних радників", приймаючи рішення про можливий експорт.

"Такого роду рішення знаходиться безпосередньо на столі Дональда Трампа", - сказав Лютник. "Він вирішить, будемо ми просувати цей проект чи ні".

Китай звернувся з офіційним протестом до США через продаж зброї Тайваню17.11.25, 16:36 • 2860 переглядiв

Антоніна Туманова

