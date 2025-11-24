Трамп заявил, что посетит Китай в апреле

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить Пекин и что в ответ пригласил Си Цзиньпина посетить США с государственным визитом, передает УНН со ссылкой на АР.

Трамп сделал это заявление через несколько часов после телефонного разговора с Си Цзиньпином в понедельник. Он сообщил, что они обсудили такие вопросы, как Украина, фентанил и соевые бобы. Телефонный разговор состоялся почти через месяц после их личной встречи в южнокорейском городе Пусан.

Председатель Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, на что я согласился, и я пригласил его с государственным визитом в ответ в США... Мы согласились, что важно часто поддерживать связь, чего я с нетерпением жду