16:43
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
14:30
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
24 ноября, 11:50
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
Трамп заявил, что посетит Китай в апреле

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Президент США Дональд Трамп принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить Пекин в апреле. В ответ Трамп пригласил Си Цзиньпина в США с государственным визитом.

Трамп заявил, что посетит Китай в апреле

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить Пекин и что в ответ пригласил Си Цзиньпина посетить США с государственным визитом, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Трамп сделал это заявление через несколько часов после телефонного разговора с Си Цзиньпином в понедельник. Он сообщил, что они обсудили такие вопросы, как Украина, фентанил и соевые бобы. Телефонный разговор состоялся почти через месяц после их личной встречи в южнокорейском городе Пусан.

Председатель Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, на что я согласился, и я пригласил его с государственным визитом в ответ в США... Мы согласились, что важно часто поддерживать связь, чего я с нетерпением жду

 - подчеркнул Трамп.

Добавим

Пекин, который первым объявил о телефонном разговоре, ничего не сообщил о государственных визитах, но сообщил, что два лидера обсудили торговлю, Тайвань и Украину.

Антонина Туманова

Война в Украине
Пусан
Пекин
Дональд Трамп
Тайвань
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты
Украина