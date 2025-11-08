КНДР пригрозила "більш агресивними діями" у відповідь на прибуття американського авіаносця до Південної Кореї
Міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль заявив про готовність до "більш рішучих і агресивних заходів" у відповідь на прибуття американського авіаносця USS George Washington до Пусана та візит американських і південнокорейських посадовців до демілітаризованої зони. Це сталося після запуску КНДР балістичної ракети та десятка ракет із систем залпового вогню.
Міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чхоль заявив, що КНДР готова вжити "більш рішучих і агресивних заходів" у відповідь на прибуття американського авіаносця USS George Washington до порту Пусан у Південній Кореї та на недавній візит американських і південнокорейських посадовців до демілітаризованої зони на кордоні між двома Кореями. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на північнокорейські державні ЗМІ, передає УНН.
Останнім часом американські військові стали більш зухвалими у своїх військових діях, що загрожують безпеці КНДР, навмисно посилюючи політичну та військову напругу в регіоні. Ми будемо вживати більш агресивних дій проти загрози з боку ворогів, керуючись принципом забезпечення безпеки та захисту миру за допомогою потужної сили
За повідомленням ВМС Південної Кореї, цього тижня до порту Пусан прибув атомний авіаносець USS George Washington для поповнення запасів і відпочинку екіпажу.
Раніше міністр оборони США Піт Хегсет разом із південнокорейським колегою відвідали укріплену демілітаризовану зону на кордоні з Північною Кореєю.
У п'ятницю, 7 листопада, Північна Корея запустила балістичну ракету зі східного узбережжя 7 листопада, що сталося після запровадження США санкцій проти північнокорейських банкірів.
На початку листопада, незадовго до запланованого візиту міністра оборони США Піта Гегсета до демілітаризованої зони, КНДР запустила близько десятка ракет із систем залпового вогню у напрямку Жовтого моря.
