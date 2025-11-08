КНДР пригрозила "більш агресивними діями" у відповідь на прибуття американського авіаносця до Південної Кореї

ukenru
7 листопада, 17:00 • 31876 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 39616 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 45890 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 45462 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 41298 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 22503 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 54570 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 37470 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39936 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30650 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Румунську євродепутатку, яка грозилась "зламати ноги Зеленському", хочуть відправити до психлікарні7 листопада, 17:39 • 5740 перегляди
Трамп зустрів Орбана в Білому домі та висловився щодо зустрічі із путіним7 листопада, 17:42 • 5238 перегляди
Зеленський запросив президента Румунії до України та обговорив з ним спільні оборонні розробки та посилення ППО7 листопада, 17:48 • 4106 перегляди
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського22:21 • 5076 перегляди
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі Photo22:38 • 6818 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 45880 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 45453 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 41292 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 31245 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 54561 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Віктор Орбан
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 19845 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 31864 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 26403 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 35060 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 45741 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Серіали

КНДР пригрозила "більш агресивними діями" у відповідь на прибуття американського авіаносця до Південної Кореї

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль заявив про готовність до "більш рішучих і агресивних заходів" у відповідь на прибуття американського авіаносця USS George Washington до Пусана та візит американських і південнокорейських посадовців до демілітаризованої зони. Це сталося після запуску КНДР балістичної ракети та десятка ракет із систем залпового вогню.

КНДР пригрозила "більш агресивними діями" у відповідь на прибуття американського авіаносця до Південної Кореї

Міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чхоль заявив, що КНДР готова вжити "більш рішучих і агресивних заходів" у відповідь на прибуття американського авіаносця USS George Washington до порту Пусан у Південній Кореї та на недавній візит американських і південнокорейських посадовців до демілітаризованої зони на кордоні між двома Кореями. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на північнокорейські державні ЗМІ, передає УНН.

Останнім часом американські військові стали більш зухвалими у своїх військових діях, що загрожують безпеці КНДР, навмисно посилюючи політичну та військову напругу в регіоні. Ми будемо вживати більш агресивних дій проти загрози з боку ворогів, керуючись принципом забезпечення безпеки та захисту миру за допомогою потужної сили

- заявив Но Кван Чхоль.

За повідомленням ВМС Південної Кореї, цього тижня до порту Пусан прибув атомний авіаносець USS George Washington для поповнення запасів і відпочинку екіпажу.

Раніше міністр оборони США Піт Хегсет разом із південнокорейським колегою відвідали укріплену демілітаризовану зону на кордоні з Північною Кореєю.

Нагадаємо

У п'ятницю, 7 листопада, Північна Корея запустила балістичну ракету зі східного узбережжя 7 листопада, що сталося після запровадження США санкцій проти північнокорейських банкірів. 

На початку листопада, незадовго до запланованого візиту міністра оборони США Піта Гегсета до демілітаризованої зони, КНДР запустила близько десятка ракет із систем залпового вогню у напрямку Жовтого моря.  

КНДР, схоже, готова до ядерних випробувань, щойно Кім Чен Ин ухвалить рішення - Сеул05.11.25, 08:51 • 3008 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Воєнний стан
Піт Гегсет
Reuters
Пусан
Північна Корея
Південна Корея