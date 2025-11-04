Північна Корея випустила десяток ракет у бік моря під час перебування Гегсета в регіоні

Північна Корея випустила близько десятка ракет із систем залпового вогню у напрямку Жовтого моря саме тоді, коли міністр оборони США Піт Гегсет планував відвідати демілітаризовану зону, що розділяє Північну та Південну Кореї. Про це інформує агенція Yonhap із посиланням на Обʼєднаний комітет начальників штабів РК, передає УНН.

Північна Корея запустила ракети у напрямку північної частини Жовтого моря близько 16-ї понеділка - йдеться у дописі.

Зазначається, що наразі триває аналіз озброєння, використаного Північною Кореєю.

Запуск відбувся менше ніж за годину до того, як міністр оборони США Піт Гегсет прибув до табору Боніфас, на півдні від Обʼєднаної зони безпеки у ДМЗ, для спільного візиту до кордону з міністром оборони Республіки Корея Ан Гю Баком - повідомляє Yonhap.

За повідомленнями південнокорейських військових, за два дні до цього КНДР випустила ще 10 ракет РСЗВ, коли президент Лі Дже Мен та глава Китаю Сі Цзіньпін проводили переговори на вищому рівні в південно-східному місті Кьонджу.

Хоча ракетні пуски Північної Кореї із систем РСЗВ не порушують резолюції Ради Безпеки ООН, її 240-мм реактивні системи зберігають у зоні досягнення Сеул, а також прилеглі райони, зазначає агентство.

