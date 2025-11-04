ukenru
Северная Корея выпустила дюжину ракет в сторону моря во время пребывания Хэгсета в регионе

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Северная Корея запустила около десятка ракет из систем залпового огня в направлении Желтого моря. Это произошло незадолго до запланированного визита министра обороны США Пита Хэгсета в демилитаризованную зону.

Северная Корея выпустила дюжину ракет в сторону моря во время пребывания Хэгсета в регионе

Северная Корея выпустила около десятка ракет из реактивных систем залпового огня в направлении Желтого моря именно тогда, когда министр обороны США Пит Хэгсет планировал посетить демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Кореи. Об этом информирует агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов РК, передает УНН.

Северная Корея запустила ракеты в направлении северной части Желтого моря около 16:00 понедельника

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается анализ вооружения, использованного Северной Кореей.

Запуск произошел менее чем за час до того, как министр обороны США Пит Хэгсет прибыл в лагерь Бонифас, к югу от Объединенной зоны безопасности в ДМЗ, для совместного визита к границе с министром обороны Республики Корея Ан Гю Баком

- сообщает Yonhap.

По сообщениям южнокорейских военных, за два дня до этого КНДР выпустила еще 10 ракет РСЗО, когда президент Ли Джэ Мён и глава Китая Си Цзиньпин проводили переговоры на высшем уровне в юго-восточном городе Кёнджу.

Хотя ракетные пуски Северной Кореи из систем РСЗО не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, ее 240-мм реактивные системы сохраняют в зоне досягаемости Сеул, а также прилегающие районы, отмечает агентство.

Вита Зеленецкая

