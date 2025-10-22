КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря
Киев • УНН
Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного (Японского) моря. Это первый запуск ракеты с момента вступления в должность президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна.
Северная Корея в среду запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного (Японского) моря, сообщили южнокорейские военные. Это первый запуск ракеты с момента вступления в должность президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявил, что зафиксировал запуски на северо-восток примерно в 8:10 по местному времени из Чунхва в провинции Северный Хванхэ на юге Северной Кореи.
В последний раз КНДР запускала баллистические и крылатые ракеты малой дальности в направлении Восточного моря 8 и 22 мая соответственно.
"Наши военные усилили мониторинг в рамках подготовки к (возможности) дополнительных запусков и поддерживают устойчивую готовность, одновременно обмениваясь соответствующей информацией с США и Японией", – говорится в пресс-релизе JCS.
Это первый запуск ракеты Северной Кореей во время правительства Ли Чжэ Мёна в Южной Корее, который вступил в должность в июне, и пятый запуск КНДР баллистической ракеты в этом году.
Запуск также состоялся накануне предстоящего проведения Южной Кореей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 31 октября – 1 ноября.
Южная Корея развернет «ракету-монстра» Hyunmoo-5 в ответ на ядерную угрозу КНДР19.10.25, 19:23 • 4394 просмотра