КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря

$41.740.01
48.470.19
ukenru
07:30 • 4412 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 15706 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 18311 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 28722 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 41524 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 41853 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34075 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31531 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32607 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 63278 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.4м/с
75%
750мм
Популярные новости
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона21 октября, 22:19 • 28535 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко21 октября, 22:30 • 25987 просмотра
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА21 октября, 22:43 • 25090 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев21 октября, 22:59 • 29008 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 19350 просмотра
публикации
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 4404 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 19651 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 63273 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 67597 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 66215 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николя Саркози
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Одесская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 21362 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 36525 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 46494 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 36945 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 92739 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Золото
BFM TV
МиГ-31

КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного (Японского) моря. Это первый запуск ракеты с момента вступления в должность президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна.

КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря

Северная Корея в среду запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного (Японского) моря, сообщили южнокорейские военные. Это первый запуск ракеты с момента вступления в должность президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявил, что зафиксировал запуски на северо-восток примерно в 8:10 по местному времени из Чунхва в провинции Северный Хванхэ на юге Северной Кореи.

В последний раз КНДР запускала баллистические и крылатые ракеты малой дальности в направлении Восточного моря 8 и 22 мая соответственно.

"Наши военные усилили мониторинг в рамках подготовки к (возможности) дополнительных запусков и поддерживают устойчивую готовность, одновременно обмениваясь соответствующей информацией с США и Японией", – говорится в пресс-релизе JCS.

Это первый запуск ракеты Северной Кореей во время правительства Ли Чжэ Мёна в Южной Корее, который вступил в должность в июне, и пятый запуск КНДР баллистической ракеты в этом году.

Запуск также состоялся накануне предстоящего проведения Южной Кореей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 31 октября – 1 ноября.

Южная Корея развернет «ракету-монстра» Hyunmoo-5 в ответ на ядерную угрозу КНДР19.10.25, 19:23 • 4394 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Северная Корея
Южная Корея
Япония
Соединённые Штаты