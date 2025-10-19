Южная Корея развернет «ракету-монстра» Hyunmoo-5 в ответ на ядерную угрозу КНДР

К концу года Южная Корея планирует разместить новейшую баллистическую ракету Hyunmoo-5, способную нести боеголовку массой до восьми тонн. Это станет ответом Сеула на наращивание ракетного арсенала Северной Кореи и рост риска ядерных провокаций, сообщил министр обороны страны Ан Гю-бек в интервью Yonhap News, пишет УНН.

Подробности

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бек подтвердил, что оперативное развертывание Hyunmoo-5 начнется уже в конце 2025 года. Сейчас система проходит этап интеграции в силы обороны.

Hyunmoo-5 сейчас находится в процессе интеграции и начнет активное развертывание, начиная с конца этого года – заявил Ан.

Ракета, которую в местных СМИ называют "ракетой-монстром", имеет сверхмощную боеголовку весом до восьми тонн и предназначена для уничтожения укрепленных подземных бункеров северокорейского командования.

Hyunmoo-5 была впервые представлена во время Дня вооруженных сил в 2024 году и является ключевым элементом национальной оборонной программы "Массовые корейские наказания и возмездие" – части трехсторонней стратегии сдерживания, в которую также входят Kill Chain (превентивный удар) и KAMD (система противовоздушной и противоракетной обороны).

Ан Гю-бек отметил, что залп из 15–20 таких ракет может вызвать разрушения, соизмеримые с использованием тактического ядерного оружия.

Hyunmoo-5 – это оружие, способное достичь эффекта сдерживания, сравнимого с ядерным арсеналом – подчеркнул министр.

Решение о развертывании стало реакцией на обострение ситуации на Корейском полуострове. По словам Ана, Сеул внимательно следит за развитием северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-20", которую КНДР недавно продемонстрировала на военном параде.

Есть многочисленные признаки того, что Северная Корея готовится к испытательному запуску "Хвасон-20" уже в этом году – сообщил он, добавив, что о начале серийного производства пока речь не идет.

Министр также подчеркнул, что Южная Корея продолжит расширять дальность и мощность своих ракетных систем, чтобы повысить оборонную готовность без необходимости создавать собственное ядерное оружие.

Мы и в дальнейшем будем укреплять обороноспособность, увеличивая количество ракетных систем нового поколения – отметил Ан.

Ракета Hyunmoo-5 является частью стратегии развития обычных стратегических вооружений, способных проникать сквозь самые защищенные объекты. Она должна стать ключевым элементом сдерживания Пхеньяна, не нарушая международных договоренностей по нераспространению ядерного оружия.

