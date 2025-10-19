$41.640.00
Эксклюзив
15:10 • 9822 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
14:19 • 11932 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИ
19 октября, 09:24 • 15406 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - Зеленский
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 23930 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 39549 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 51369 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 46853 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 45988 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественника
18 октября, 00:34 • 53361 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 72186 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
Южная Корея развернет «ракету-монстра» Hyunmoo-5 в ответ на ядерную угрозу КНДР

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Южная Корея приняла решение разместить на своей территории новейшую ракетную установку Hyunmoo-5, способную наносить удар боеприпасами весом примерно в 8 тонн.

Южная Корея развернет «ракету-монстра» Hyunmoo-5 в ответ на ядерную угрозу КНДР

К концу года Южная Корея планирует разместить новейшую баллистическую ракету Hyunmoo-5, способную нести боеголовку массой до восьми тонн. Это станет ответом Сеула на наращивание ракетного арсенала Северной Кореи и рост риска ядерных провокаций, сообщил министр обороны страны Ан Гю-бек в интервью Yonhap News, пишет УНН.

Подробности

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бек подтвердил, что оперативное развертывание Hyunmoo-5 начнется уже в конце 2025 года. Сейчас система проходит этап интеграции в силы обороны.

Hyunmoo-5 сейчас находится в процессе интеграции и начнет активное развертывание, начиная с конца этого года 

– заявил Ан.

Ракета, которую в местных СМИ называют "ракетой-монстром", имеет сверхмощную боеголовку весом до восьми тонн и предназначена для уничтожения укрепленных подземных бункеров северокорейского командования.

Hyunmoo-5 была впервые представлена во время Дня вооруженных сил в 2024 году и является ключевым элементом национальной оборонной программы "Массовые корейские наказания и возмездие" – части трехсторонней стратегии сдерживания, в которую также входят Kill Chain (превентивный удар) и KAMD (система противовоздушной и противоракетной обороны).

"Социалистический рай" и военный парад: Ким Чен Ын укрепляет власть на фоне войны РФ в Украине и противостояния США с Китаем10.10.25, 16:35 • 3527 просмотров

Ан Гю-бек отметил, что залп из 15–20 таких ракет может вызвать разрушения, соизмеримые с использованием тактического ядерного оружия.

Hyunmoo-5 – это оружие, способное достичь эффекта сдерживания, сравнимого с ядерным арсеналом 

– подчеркнул министр.

Решение о развертывании стало реакцией на обострение ситуации на Корейском полуострове. По словам Ана, Сеул внимательно следит за развитием северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-20", которую КНДР недавно продемонстрировала на военном параде.

КНДР имеет до 2000 кг обогащенного урана, способного создать сотни ядерных боеприпасов - министр объединения Чун25.09.25, 15:58 • 2945 просмотров

Есть многочисленные признаки того, что Северная Корея готовится к испытательному запуску "Хвасон-20" уже в этом году 

– сообщил он, добавив, что о начале серийного производства пока речь не идет.

Министр также подчеркнул, что Южная Корея продолжит расширять дальность и мощность своих ракетных систем, чтобы повысить оборонную готовность без необходимости создавать собственное ядерное оружие.

Мы и в дальнейшем будем укреплять обороноспособность, увеличивая количество ракетных систем нового поколения 

– отметил Ан.

Ракета Hyunmoo-5 является частью стратегии развития обычных стратегических вооружений, способных проникать сквозь самые защищенные объекты. Она должна стать ключевым элементом сдерживания Пхеньяна, не нарушая международных договоренностей по нераспространению ядерного оружия.

Северная Корея близка к созданию ядерной ракеты, способной поразить США – президент Южной Кореи25.09.25, 20:35 • 5027 просмотров

Степан Гафтко

