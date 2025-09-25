Северная Корея близка к созданию ядерной ракеты, способной поразить США – президент Южной Кореи

Северная Корея находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты, которая может поразить Соединенные Штаты ядерным оружием. При этом ей еще предстоит освоить технологию возвращения в атмосферу. Об этом заявил в четверг президент Южной Кореи Ли Джэ Мён, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ли Джэ Мён, находящийся в Нью-Йорке для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, провел в четверг сессию по вопросам связей с инвесторами на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он пообещал уменьшить риски безопасности, связанные с Северной Кореей, чтобы привлечь больше инвестиций и стимулировать экономику.

Будь то для переговоров с США, будь то для собственного режима, они продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь Соединенных Штатов, нести ядерную бомбу и бомбить Соединенные Штаты. Похоже, они еще не достигли успеха, но они находятся на завершающем этапе, осталась лишь так называемая технология возвращения в атмосферу. Это также, вероятно, будет решено в ближайшее время - сказал Ли.

В прошлом году Северная Корея запустила свою крупнейшую межконтинентальную баллистическую ракету, Хвасон-19, которая полетела глубоко в космос. Эксперты утверждают, что такие ракеты способны поразить любую цель в Соединенных Штатах, хотя способность Северной Кореи направлять ракету и защищать боеголовку во время ее возвращения в атмосферу все еще под сомнением.

Ли повторил, что президент США Дональд Трамп будет "единственным" человеком, который может быть переговорным партнером Северной Кореи. Трамп заявил в августе, что хочет встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, уже в этом году.

Лидер Южной Кореи, вступивший в должность в июне, стремится улучшить напряженные отношения с Пхеньяном и предложил диалог между двумя Кореями, но Северная Корея отклонила такие призывы.

Давайте сократим ядерное оружие в среднесрочной перспективе. Давайте стремиться к денуклеаризации в долгосрочной перспективе – сказал Ли Джэ Мён.

Дополнение

Министр объединения Южной Кореи Чун Дон Ён заявил, что Северная Корея, вероятно, обладает до 2000 килограммов высокообогащенного урана, который способен стать основой для сотен ядерных боеприпасов. Он подчеркнул, что в последние годы Пхеньян активно расширял свой ядерный потенциал, и сейчас центрифуги работают в четырех местах, накапливая материалы.