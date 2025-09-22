$41.250.00
Ким Чен Ын назвал условие, при котором готов к переговорам с США

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности к переговорам с США, если те откажутся от требования денуклеаризации. Он также выразил теплые воспоминания об экс-президенте Дональде Трампе.

Ким Чен Ын назвал условие, при котором готов к переговорам с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что если США перестанут настаивать на том, чтобы его страна отказалась от ядерного оружия, то Пхеньян готов к переговорам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

"Лично у меня до сих пор остаются теплые воспоминания о президенте США (Дональде) Трампе", – сообщает KCNA, о чем северокорейский лидер заявил в своей речи в Верховном народном собрании в воскресенье.

Два лидера встречались трижды во время первого президентства Трампа.

Комментарии Кима прозвучали на фоне того, как новое либеральное правительство в Сеуле призывает Трампа взять на себя инициативу в возобновлении диалога с Кимом, спустя шесть лет после того, как все мирные переговоры с Пхеньяном провалились из-за санкций и демонтажа ядерного оружия.

Если Соединенные Штаты откажутся от абсурдной одержимости денуклеаризацией нашей страны и примут реальность, стремясь к подлинному мирному сосуществованию, у нас нет причин не сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами

- цитируют слова Кима.

Это впервые Ким упомянул имя Трампа с момента инаугурации президента США в январе, сказала Рэйчел Миньон Ли, эксперт по вопросам Северной Кореи из американского Центра Стимсона.

Это увертюра. Это приглашение Кима Трампу пересмотреть политику США в отношении денуклеаризации, что предполагает, что если США откажутся от денуклеаризации, он сможет встретиться с Трампом лицом к лицу

- сказала она.

Теплые слова Кима в адрес Трампа контрастировали с его резким утверждением о том, что он никогда не откажется от ядерного оружия и не вступит в диалог с Южной Кореей, которую он назвал своим главным врагом.

Для Северной Кореи создание ядерного оружия для якобы защиты своей безопасности от "серьезных угроз" со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи было вопросом выживания, цинично заявлял Ким, перечислив серию регулярных военных учений союзников, которые, по его словам, переросли в учения по ядерной войне.

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил в интервью Reuters, что Северная Корея производит от 15 до 20 ядерных бомб в год, и любое соглашение, которое заморозит это производство, будет полезным шагом к окончательному демонтажу программы.

КНДР отвергла призыв США к денуклеаризации, назвав свой статус ядерной державы "необратимым"15.09.25, 11:38 • 2742 просмотра

"Исходя из этого, мы можем перейти к среднесрочным переговорам по сокращению ядерного оружия, а в долгосрочной перспективе, как только будет восстановлено взаимное доверие и уменьшатся опасения Северной Кореи относительно безопасности режима, мы можем продолжать денуклеаризацию", – сказал он.

Ким решительно отверг любой поэтапный план, заявив, что недавние предложения Вашингтона и Сеула по диалогу были неискренними, поскольку их фундаментальное намерение ослабить Север и уничтожить его режим осталось неизменным, и что поэтапный план Ли является доказательством этого.

"Мир уже прекрасно знает, что делают Соединенные Штаты после того, как заставляют страну отказаться от своего ядерного оружия и разоружиться. Мы никогда не откажемся от нашего ядерного оружия", - сказал Ким.

Северная Корея находится под санкциями ООН и эмбарго на поставки оружия с момента своего первого ядерного испытания в 2006 году. Но хотя санкции ограничили финансирование военного развития, Пхеньян продолжает добиваться успехов в создании ядерного оружия и мощных баллистических ракет.

Дополнение

В августе СМИ сообщали, что Дональд Трамп выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году.

Отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом остаются на "неплохом" уровне, что может свидетельствовать о готовности Пхеньяна к переговорам с новой администрацией США. Однако Северная Корея обещает отреагировать на попытки остановить ее ядерную программу.

Анна Мурашко

