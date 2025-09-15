$41.310.00
Эксклюзив
05:44 • 13329 просмотра
КНДР отвергла призыв США к денуклеаризации, назвав свой статус ядерной державы "необратимым"

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Пхеньян заявил, что обладание ядерным оружием является вынужденным шагом для защиты от американской угрозы. КНДР считает свой статус ядерной державы закрепленным в конституции и необратимым.

КНДР отвергла призыв США к денуклеаризации, назвав свой статус ядерной державы "необратимым"

КНДР отвергла призыв США к денуклеаризации, заявив, что ее статус ядерной державы является "необратимым" и закреплен в конституции. Об этом сообщило Корейское центральное информационное агентство (KCNA), пишет УНН.

Детали

Постоянное представительство КНДР при Секретариате ООН и международных организациях в Вене обнародовало официальное заявление, в котором резко раскритиковало политику США в отношении денуклеаризации Северной Кореи. Документ был распространен 14 сентября через Корейское центральное информационное агентство.

В КНДР могут казнить за просмотр иностранных сериалов: доклад ООН14.09.25, 11:50 • 9152 просмотра

В заявлении подчеркивается, что Вашингтон на сессии Совета управляющих МАГАТЭ вновь назвал обладание Пхеньяном ядерным оружием "незаконным" и призвал к отказу от ядерной программы. В ответ Северная Корея заявила, что такие требования являются "политической провокацией" и "вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

"Наше обладание ядерным оружием является неизбежным выбором для надежной защиты суверенитета и безопасности государства от ядерной угрозы со стороны США, и играет важную роль в обеспечении глобального мира и стабильности", - говорится в сообщении агентства.

Пхеньян также подчеркнул, что статус КНДР как ядерной державы "вечно закреплен в высшем и основном законе страны" и является "необратимым".

КНДР в то же время обвинила США в "стремительном наращивании ядерных сил" и "распространении технологий", включая передачу атомных подводных лодок союзникам. В Пхеньяне считают, что именно действия Вашингтона создают наибольшую угрозу глобальной безопасности и подрывают систему ядерного нераспространения.

И впредь мы будем последовательно отвергать любые попытки изменить нынешний статус КНДР и честно выполнять свои обязательства как ответственной ядерной державы

– заявило северокорейское представительство.

Напомним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о новой стратегии параллельного развития ядерных и традиционных вооруженных сил.

Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием твердотопливного ракетного двигателя, который станет основой для МБР "Хвасон-20". Этот шаг Пхеньяна рассматривается как подготовка к очередной демонстрации ядерного потенциала на фоне усиления сотрудничества с Китаем и россией.

Степан Гафтко

