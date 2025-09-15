КНДР отвергла призыв США к денуклеаризации, назвав свой статус ядерной державы "необратимым"

КНДР отвергла призыв США к денуклеаризации, заявив, что ее статус ядерной державы является "необратимым" и закреплен в конституции. Об этом сообщило Корейское центральное информационное агентство (KCNA), пишет УНН.

Постоянное представительство КНДР при Секретариате ООН и международных организациях в Вене обнародовало официальное заявление, в котором резко раскритиковало политику США в отношении денуклеаризации Северной Кореи. Документ был распространен 14 сентября через Корейское центральное информационное агентство.

В заявлении подчеркивается, что Вашингтон на сессии Совета управляющих МАГАТЭ вновь назвал обладание Пхеньяном ядерным оружием "незаконным" и призвал к отказу от ядерной программы. В ответ Северная Корея заявила, что такие требования являются "политической провокацией" и "вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

"Наше обладание ядерным оружием является неизбежным выбором для надежной защиты суверенитета и безопасности государства от ядерной угрозы со стороны США, и играет важную роль в обеспечении глобального мира и стабильности", - говорится в сообщении агентства.

Пхеньян также подчеркнул, что статус КНДР как ядерной державы "вечно закреплен в высшем и основном законе страны" и является "необратимым".

КНДР в то же время обвинила США в "стремительном наращивании ядерных сил" и "распространении технологий", включая передачу атомных подводных лодок союзникам. В Пхеньяне считают, что именно действия Вашингтона создают наибольшую угрозу глобальной безопасности и подрывают систему ядерного нераспространения.

И впредь мы будем последовательно отвергать любые попытки изменить нынешний статус КНДР и честно выполнять свои обязательства как ответственной ядерной державы