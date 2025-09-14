В КНДР могут казнить за просмотр иностранных сериалов: доклад ООН
Власти Северной Кореи применяют смертную казнь к тем, кто смотрит иностранные телесериалы и фильмы, согласно новому докладу ООН. Документ основан на интервью с беженцами и указывает на усиление контроля над жизнью граждан.
Власти Северной Кореи все чаще применяют смертную казнь, в том числе в отношении тех, кто был признан виновным в просмотре иностранных телесериалов и фильмов. Об этом сообщается в новом докладе ООН о правах человека в КНДР, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Доклад основывается на более чем 300 интервью с людьми, бежавшими из Северной Кореи в течение последних 10 лет. По данным авторов документа, опубликованного Управлением ООН по правам человека, многих граждан страны также отправляют в трудовые лагеря и все больше ограничивают их основные свободы.
Эксперты ООН заявляют, что за последние десять лет власти КНДР усилили контроль "над всеми аспектами жизни граждан".
В нынешнем мире подобных ограничений не существует ни в одном другом государстве
Дополнение
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что на 9-м съезде Трудовой партии будет представлена стратегия параллельного развития ядерных и традиционных вооруженных сил страны.
С 2020 года власти Северной Кореи все чаще применяют смертную казнь в отношении граждан, которые смотрят или распространяют иностранные фильмы, сериалы и музыку, сообщает Организация Объединенных Наций в новом отчете.