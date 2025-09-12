$41.310.10
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 7280 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
11:55 • 18952 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 19288 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 18456 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30026 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 18868 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16986 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39902 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40546 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 18957 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
У КНДР різко зростає кількість людей, яких страчують за перегляд іноземного контенту – звіт ООН

Київ • УНН

 • 142 перегляди

З 2020 року Північна Корея частіше застосовує смертну кару за перегляд або поширення іноземного медіаконтенту. 22-річного чоловіка стратили за розповсюдження південнокорейських фільмів і музики.

У КНДР різко зростає кількість людей, яких страчують за перегляд іноземного контенту – звіт ООН

З 2020 року влада Північної Кореї дедалі частіше застосовує смертну кару щодо громадян, які дивляться або поширюють іноземні фільми, серіали та музику, повідомляє Організація Об’єднаних Націй у новому звіті, пише УНН.

Деталі

Документ базується на численних інтерв’ю з корейцями, які втекли з країни протягом останнього десятиліття. Як зазначає BBC, з 2015 року в КНДР ухвалили щонайменше шість законів, що розширюють можливості для застосування смертної кари, включно за поширення іноземного медіаконтенту.

КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України - південнокорейська розвідка02.09.25, 12:04 • 8061 перегляд

За даними звіту, у 2024 році 22-річного чоловіка стратили за перегляд і розповсюдження південнокорейських фільмів і музики. Контроль за дотриманням заборон здійснює урядова цільова група, до якої входять силовики, працівники прокуратури та представники Трудової партії. Силовики проводять обшуки у житлах без ордерів та попередження, перевіряючи комп’ютери, телевізори й радіоприймачі.

Респонденти ООН розповіли, що до 2020 року тих, кого ловили на перегляді іноземного контенту, переважно змушували "перевиховуватись" і відпускали. З початку 2020-х випадки публічних страт стали значно частішими – людей розстрілюють просто на місці.

Жодна інша група населення не перебуває під такими обмеженнями у сучасному світі

– підсумовують автори звіту.

Попри високі ризики, жителі Північної Кореї продовжують переглядати іноземні фільми та серіали, намагаючись отримати доступ до інформації поза держконтролем.

Управління ООН з прав людини продовжує документувати порушення прав людини, деякі з яких можуть кваліфікуватися як міжнародні злочини, тоді як держава не має незалежних інституцій чи процесів для забезпечення відповідальності та надання жертвам ефективних засобів правового захисту 

– йдеться у звіті ООН.

Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" родинам загиблих північнокорейських військових у курській області30.08.25, 23:16 • 4272 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Північна Корея
Південна Корея