У КНДР різко зростає кількість людей, яких страчують за перегляд іноземного контенту – звіт ООН
Київ • УНН
З 2020 року Північна Корея частіше застосовує смертну кару за перегляд або поширення іноземного медіаконтенту. 22-річного чоловіка стратили за розповсюдження південнокорейських фільмів і музики.
З 2020 року влада Північної Кореї дедалі частіше застосовує смертну кару щодо громадян, які дивляться або поширюють іноземні фільми, серіали та музику, повідомляє Організація Об’єднаних Націй у новому звіті, пише УНН.
Деталі
Документ базується на численних інтерв’ю з корейцями, які втекли з країни протягом останнього десятиліття. Як зазначає BBC, з 2015 року в КНДР ухвалили щонайменше шість законів, що розширюють можливості для застосування смертної кари, включно за поширення іноземного медіаконтенту.
За даними звіту, у 2024 році 22-річного чоловіка стратили за перегляд і розповсюдження південнокорейських фільмів і музики. Контроль за дотриманням заборон здійснює урядова цільова група, до якої входять силовики, працівники прокуратури та представники Трудової партії. Силовики проводять обшуки у житлах без ордерів та попередження, перевіряючи комп’ютери, телевізори й радіоприймачі.
Респонденти ООН розповіли, що до 2020 року тих, кого ловили на перегляді іноземного контенту, переважно змушували "перевиховуватись" і відпускали. З початку 2020-х випадки публічних страт стали значно частішими – людей розстрілюють просто на місці.
Жодна інша група населення не перебуває під такими обмеженнями у сучасному світі
Попри високі ризики, жителі Північної Кореї продовжують переглядати іноземні фільми та серіали, намагаючись отримати доступ до інформації поза держконтролем.
Управління ООН з прав людини продовжує документувати порушення прав людини, деякі з яких можуть кваліфікуватися як міжнародні злочини, тоді як держава не має незалежних інституцій чи процесів для забезпечення відповідальності та надання жертвам ефективних засобів правового захисту
