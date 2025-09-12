В КНДР резко растет число людей, которых казнят за просмотр иностранного контента – отчет ООН

С 2020 года власти Северной Кореи все чаще применяют смертную казнь в отношении граждан, которые смотрят или распространяют иностранные фильмы, сериалы и музыку, сообщает Организация Объединенных Наций в новом отчете, пишет УНН.

Документ основан на многочисленных интервью с корейцами, бежавшими из страны в течение последнего десятилетия. Как отмечает BBC, с 2015 года в КНДР приняли по меньшей мере шесть законов, расширяющих возможности для применения смертной казни, включая распространение иностранного медиаконтента.

По данным отчета, в 2024 году 22-летнего мужчину казнили за просмотр и распространение южнокорейских фильмов и музыки. Контроль за соблюдением запретов осуществляет правительственная целевая группа, в которую входят силовики, работники прокуратуры и представители Трудовой партии. Силовики проводят обыски в жилищах без ордеров и предупреждения, проверяя компьютеры, телевизоры и радиоприемники.

Респонденты ООН рассказали, что до 2020 года тех, кого ловили на просмотре иностранного контента, преимущественно заставляли "перевоспитываться" и отпускали. С начала 2020-х случаи публичных казней стали значительно чаще – людей расстреливают прямо на месте.

Ни одна другая группа населения не находится под такими ограничениями в современном мире

Несмотря на высокие риски, жители Северной Кореи продолжают просматривать иностранные фильмы и сериалы, пытаясь получить доступ к информации вне госконтроля.

Управление ООН по правам человека продолжает документировать нарушения прав человека, некоторые из которых могут квалифицироваться как международные преступления, тогда как государство не имеет независимых институтов или процессов для обеспечения ответственности и предоставления жертвам эффективных средств правовой защиты