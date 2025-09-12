$41.310.10
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Шахед-136
Фокс Ньюс
Financial Times
9К720 Искандер
Беспилотный летательный аппарат

В КНДР резко растет число людей, которых казнят за просмотр иностранного контента – отчет ООН

Киев • УНН

 • 864 просмотра

С 2020 года Северная Корея чаще применяет смертную казнь за просмотр или распространение иностранного медиаконтента. 22-летнего мужчину казнили за распространение южнокорейских фильмов и музыки.

В КНДР резко растет число людей, которых казнят за просмотр иностранного контента – отчет ООН

С 2020 года власти Северной Кореи все чаще применяют смертную казнь в отношении граждан, которые смотрят или распространяют иностранные фильмы, сериалы и музыку, сообщает Организация Объединенных Наций в новом отчете, пишет УНН.

Детали

Документ основан на многочисленных интервью с корейцами, бежавшими из страны в течение последнего десятилетия. Как отмечает BBC, с 2015 года в КНДР приняли по меньшей мере шесть законов, расширяющих возможности для применения смертной казни, включая распространение иностранного медиаконтента.

КНДР потеряла почти 5 тысяч солдат, воевавших на стороне рф против Украины - южнокорейская разведка02.09.25, 12:04 • 8061 просмотр

По данным отчета, в 2024 году 22-летнего мужчину казнили за просмотр и распространение южнокорейских фильмов и музыки. Контроль за соблюдением запретов осуществляет правительственная целевая группа, в которую входят силовики, работники прокуратуры и представители Трудовой партии. Силовики проводят обыски в жилищах без ордеров и предупреждения, проверяя компьютеры, телевизоры и радиоприемники.

Респонденты ООН рассказали, что до 2020 года тех, кого ловили на просмотре иностранного контента, преимущественно заставляли "перевоспитываться" и отпускали. С начала 2020-х случаи публичных казней стали значительно чаще – людей расстреливают прямо на месте.

Ни одна другая группа населения не находится под такими ограничениями в современном мире

– заключают авторы отчета.

Несмотря на высокие риски, жители Северной Кореи продолжают просматривать иностранные фильмы и сериалы, пытаясь получить доступ к информации вне госконтроля.

Управление ООН по правам человека продолжает документировать нарушения прав человека, некоторые из которых могут квалифицироваться как международные преступления, тогда как государство не имеет независимых институтов или процессов для обеспечения ответственности и предоставления жертвам эффективных средств правовой защиты 

– говорится в отчете ООН.

Ким Чен Ын пообещал «прекрасную жизнь» семьям погибших северокорейских военных в курской области30.08.25, 23:16 • 4278 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Организация Объединенных Наций
Северная Корея
Южная Корея