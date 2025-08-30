Ким Чен Ын пообещал «прекрасную жизнь» семьям погибших северокорейских военных в курской области
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с семьями военнослужащих, погибших, воюя на стороне россии, и пообещал им "прекрасную жизнь". Это произошло на фоне сообщений о значительных потерях северокорейских военных в курской области.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с семьями военнослужащих, погибших во время боевых действий на стороне россии, и заявил, что государство обеспечит им "прекрасную жизнь". Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Подробности
Лидер выразил соболезнования в связи с потерями и подчеркнул, что героизм солдат и офицеров стал возможным благодаря мужеству их семей. Мероприятие состоялось на фоне сообщений о значительных потерях северокорейских военных в курской области россии.
Ранее Ким и российский диктатор путин подтвердили, что войска КНДР участвуют в боевых действиях. Государственные медиа также показали 25-минутный документальный фильм об операции "Освобождение Курска".
В фильме говорится, что Ким принял решение о развертывании войск в россии в августе прошлого года, впервые показав, что этот шаг был сделан через два месяца после того, как он и путин подписали договор о безопасности, который включал пакт о взаимной обороне
По оценкам южнокорейской разведки, в боях погибло около 600 из 15 тысяч направленных солдат. Западные источники оценивают количество потерь как минимум в 6 тысяч человек. На следующей неделе Ким Чен Ын планирует присоединиться к путину на военном параде в Китае.
Напомним
Недавно начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея намерена отправить в рф около 6 000 военнослужащих и до 100 единиц техники, в том числе танки.
