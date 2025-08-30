$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 9322 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 25084 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 53951 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 69170 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 88313 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 240059 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 103223 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 82579 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97252 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 307088 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Ким Чен Ын пообещал «прекрасную жизнь» семьям погибших северокорейских военных в курской области

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с семьями военнослужащих, погибших, воюя на стороне россии, и пообещал им "прекрасную жизнь". Это произошло на фоне сообщений о значительных потерях северокорейских военных в курской области.

Ким Чен Ын пообещал «прекрасную жизнь» семьям погибших северокорейских военных в курской области

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с семьями военнослужащих, погибших во время боевых действий на стороне россии, и заявил, что государство обеспечит им "прекрасную жизнь". Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Лидер выразил соболезнования в связи с потерями и подчеркнул, что героизм солдат и офицеров стал возможным благодаря мужеству их семей. Мероприятие состоялось на фоне сообщений о значительных потерях северокорейских военных в курской области россии.

Ранее Ким и российский диктатор путин подтвердили, что войска КНДР участвуют в боевых действиях. Государственные медиа также показали 25-минутный документальный фильм об операции "Освобождение Курска".

В фильме говорится, что Ким принял решение о развертывании войск в россии в августе прошлого года, впервые показав, что этот шаг был сделан через два месяца после того, как он и путин подписали договор о безопасности, который включал пакт о взаимной обороне

- отметили в издании.

По оценкам южнокорейской разведки, в боях погибло около 600 из 15 тысяч направленных солдат. Западные источники оценивают количество потерь как минимум в 6 тысяч человек. На следующей неделе Ким Чен Ын планирует присоединиться к путину на военном параде в Китае.

Напомним

Недавно начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея намерена отправить в рф около 6 000 военнослужащих и до 100 единиц техники, в том числе танки.

Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22.08.25, 07:16 • 13501 просмотр

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Курская область
Ким Чен Ын
Северная Корея
Южная Корея
Кирилл Буданов
Китай
Украина