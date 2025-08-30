Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" родинам загиблих північнокорейських військових у курській області

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з родинами військовослужбовців, які загинули, воюючи на боці росії, та пообіцяв їм "прекрасне життя". Це сталося на тлі повідомлень про значні втрати північнокорейських військових у Курській області.