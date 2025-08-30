$41.260.00
Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" родинам загиблих північнокорейських військових у курській області

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з родинами військовослужбовців, які загинули, воюючи на боці росії, та пообіцяв їм "прекрасне життя". Це сталося на тлі повідомлень про значні втрати північнокорейських військових у Курській області.

Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" родинам загиблих північнокорейських військових у курській області

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з родинами військовослужбовців, які загинули під час бойових дій на боці росії, та заявив, що держава забезпечить їх "прекрасним життям". Про це пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Лідер висловив співчуття через втрати та наголосив, що героїзм солдатів і офіцерів став можливим завдяки мужності їхніх сімей. Захід відбувся на тлі повідомлень про значні втрати північнокорейських військових у Курській області росії.

Раніше Кім та російський диктатор путін підтвердили, що війська КНДР беруть участь у бойових діях. Державні медіа також показали 25-хвилинний документальний фільм про операцію "Визволення Курська".

У фільмі йдеться про те, що Кім прийняв рішення про розгортання військ в росії в серпні минулого року, вперше показавши, що цей крок був зроблений через два місяці після того, як він і путін підписали договір про безпеку, який включав пакт про взаємну оборону

- зазначили у виданні.

За оцінками південнокорейської розвідки, у боях загинуло близько 600 із 15 тисяч направлених солдатів. Натомість західні джерела оцінюють кількість втрат щонайменше у 6 тисяч осіб. Наступного тижня Кім Чен Ин планує приєднатися до путіна на військовому параді в Китаї.

Нагадаємо

Нещодавно начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що Північна Корея має намір відправити до рф близько 6 000 військовослужбовців і до 100 одиниць техніки, зокрема танки. 

Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22.08.25, 07:16 • 13501 перегляд

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Курська область
Кім Чен Ин
Північна Корея
Південна Корея
Кирило Буданов
Китай
Україна