Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" родинам загиблих північнокорейських військових у курській області
Київ • УНН
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з родинами військовослужбовців, які загинули, воюючи на боці росії, та пообіцяв їм "прекрасне життя". Це сталося на тлі повідомлень про значні втрати північнокорейських військових у Курській області.
Деталі
Лідер висловив співчуття через втрати та наголосив, що героїзм солдатів і офіцерів став можливим завдяки мужності їхніх сімей. Захід відбувся на тлі повідомлень про значні втрати північнокорейських військових у Курській області росії.
Раніше Кім та російський диктатор путін підтвердили, що війська КНДР беруть участь у бойових діях. Державні медіа також показали 25-хвилинний документальний фільм про операцію "Визволення Курська".
У фільмі йдеться про те, що Кім прийняв рішення про розгортання військ в росії в серпні минулого року, вперше показавши, що цей крок був зроблений через два місяці після того, як він і путін підписали договір про безпеку, який включав пакт про взаємну оборону
За оцінками південнокорейської розвідки, у боях загинуло близько 600 із 15 тисяч направлених солдатів. Натомість західні джерела оцінюють кількість втрат щонайменше у 6 тисяч осіб. Наступного тижня Кім Чен Ин планує приєднатися до путіна на військовому параді в Китаї.
Нагадаємо
Нещодавно начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що Північна Корея має намір відправити до рф близько 6 000 військовослужбовців і до 100 одиниць техніки, зокрема танки.
