КНДР потеряла почти 5 тысяч солдат, воевавших на стороне рф против Украины - южнокорейская разведка

$41.370.05
48.470.27
ukru
Эксклюзив
08:46 • 1294 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 3670 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
07:02 • 10599 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 19872 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 15183 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 34378 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 44177 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 61091 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48982 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192286 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 150878 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 150586 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 137928 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 135084 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 127991 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:46 • 1282 просмотра
Эксклюзив
08:46 • 1282 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 10895 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
06:00 • 19830 просмотра
Эксклюзив
06:00 • 19830 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
1 сентября, 14:20 • 61062 просмотра
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 61062 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 87583 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 3026 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 34379 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 42777 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 172300 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 299934 просмотра
КНДР потеряла почти 5 тысяч солдат, воевавших на стороне рф против Украины - южнокорейская разведка

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Южнокорейская разведка сообщает о 4,7 тысячи северокорейских солдат, погибших или раненых в войне против Украины. КНДР официально признала отправку своих военных в россию.

КНДР потеряла почти 5 тысяч солдат, воевавших на стороне рф против Украины - южнокорейская разведка

Южнокорейская разведка сообщила, что около 4,7 тысячи северокорейских солдат погибли или были ранены, воюя на стороне россии против Украины. Из них по меньшей мере 600 военных погибли, а тысячи раненых вернули в КНДР для лечения. Об этом сообщает AP со ссылкой на южнокорейскую разведку, пишет УНН.

Детали

На закрытом брифинге для парламента Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи сообщила о значительных потерях среди северокорейских военных, которых отправили воевать в россию.

По данным NIS, с начала этого года на фронте погибли около 600 солдат, еще более 4 тысяч получили ранения. Из них около 2 тысяч в январе-марте вернули в КНДР самолетами и поездами. Погибших кремировали в россии, а их останки уже доставили на родину.

Два дня назад Северная Корея впервые официально признала, что направила своих военных в россию, заявив, что они участвуют в боях за курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это "совместной борьбой против украинских неонацистов", а владимир путин поблагодарил за "жертвы северокорейских солдат".

москва и Пхеньян объяснили такие действия новым оборонным договором 2024 года, который обязывает обе стороны оказывать помощь друг другу в случае военной угрозы. США, Южная Корея и их союзники считают, что КНДР не только отправила десятки тысяч военных, но и обеспечивает россию артиллерией и ракетами на миллиарды долларов.

По оценкам NIS, россия передает Северной Корее современное вооружение и технологии: системы ПВО, беспилотники, оборудование для радиоэлектронной борьбы и технологии запуска спутников. Кроме того, около 15 тысяч северокорейских рабочих направлены в рф в рамках совместных промышленных программ.

Напомним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с семьями военнослужащих, погибших, воюя на стороне России, и пообещал им "прекрасную жизнь". Это произошло на фоне сообщений о значительных потерях северокорейских военных в курской области.

Северная Корея планирует перебросить в россию 6000 военных и до сотни единиц техники, включая танки. россия финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

Ранее, по данным CNN, стало известно, что Северная Корея планирует отправить в россию дополнительно 25 000-30 000 военных, которые присоединятся к 11 000 солдат, уже отправленных в прошлом году. Эти войска могут быть задействованы в боевых действиях на оккупированных территориях Украины.

Степан Гафтко

Государственная граница Украины
Владимир Путин
Ким Чен Ын
Северная Корея
Южная Корея
Соединённые Штаты
Украина