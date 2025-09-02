КНДР потеряла почти 5 тысяч солдат, воевавших на стороне рф против Украины - южнокорейская разведка

Южнокорейская разведка сообщила, что около 4,7 тысячи северокорейских солдат погибли или были ранены, воюя на стороне россии против Украины. Из них по меньшей мере 600 военных погибли, а тысячи раненых вернули в КНДР для лечения. Об этом сообщает AP со ссылкой на южнокорейскую разведку, пишет УНН.

Детали

На закрытом брифинге для парламента Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи сообщила о значительных потерях среди северокорейских военных, которых отправили воевать в россию.

По данным NIS, с начала этого года на фронте погибли около 600 солдат, еще более 4 тысяч получили ранения. Из них около 2 тысяч в январе-марте вернули в КНДР самолетами и поездами. Погибших кремировали в россии, а их останки уже доставили на родину.

Два дня назад Северная Корея впервые официально признала, что направила своих военных в россию, заявив, что они участвуют в боях за курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это "совместной борьбой против украинских неонацистов", а владимир путин поблагодарил за "жертвы северокорейских солдат".

москва и Пхеньян объяснили такие действия новым оборонным договором 2024 года, который обязывает обе стороны оказывать помощь друг другу в случае военной угрозы. США, Южная Корея и их союзники считают, что КНДР не только отправила десятки тысяч военных, но и обеспечивает россию артиллерией и ракетами на миллиарды долларов.

По оценкам NIS, россия передает Северной Корее современное вооружение и технологии: системы ПВО, беспилотники, оборудование для радиоэлектронной борьбы и технологии запуска спутников. Кроме того, около 15 тысяч северокорейских рабочих направлены в рф в рамках совместных промышленных программ.

Напомним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с семьями военнослужащих, погибших, воюя на стороне России, и пообещал им "прекрасную жизнь". Это произошло на фоне сообщений о значительных потерях северокорейских военных в курской области.

Северная Корея планирует перебросить в россию 6000 военных и до сотни единиц техники, включая танки. россия финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

Ранее, по данным CNN, стало известно, что Северная Корея планирует отправить в россию дополнительно 25 000-30 000 военных, которые присоединятся к 11 000 солдат, уже отправленных в прошлом году. Эти войска могут быть задействованы в боевых действиях на оккупированных территориях Украины.