КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України - південнокорейська розвідка

$41.370.05
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
08:46 • 5270 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 10045 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
07:02 • 16682 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 31166 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 20896 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 41640 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 46954 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 67793 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 49532 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 192677 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
47%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 156958 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 156654 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 144090 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 141139 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 134163 перегляди
Публікації
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 5278 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 16580 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 31193 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 67813 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 92950 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Олена Сосєдка
Потап
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 8540 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 41667 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 45165 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 174592 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 302018 перегляди
Актуальне
TikTok
Spotify
The Guardian
COVID-19
Tesla Cybertruck

КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України - південнокорейська розвідка

Київ • УНН

 • 2416 перегляди

Південнокорейська розвідка повідомляє про 4,7 тисячі північнокорейських солдатів, загиблих або поранених у війні проти України. КНДР офіційно визнала відправку своїх військових до Росії.

КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України - південнокорейська розвідка

Південнокорейська розвідка повідомила, що близько 4,7 тисячі північнокорейських солдатів загинули або були поранені, воюючи на боці росії проти України. З них щонайменше 600 військових загинули, а тисячі поранених повернули до КНДР для лікування. Про це повідомляє AP із посиланням на південнокорейську розвідку, пише УНН.

Деталі

На закритому брифінгу для парламенту Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї повідомила про значні втрати серед північнокорейських військових, яких відправили воювати в росію.

За даними NIS, від початку цього року на фронті загинули близько 600 солдатів, ще понад 4 тисячі отримали поранення. З них близько 2 тисяч у січні–березні повернули в КНДР літаками та потягами. Загиблих кремували в росії, а їхні останки вже доставили на батьківщину.

Два дні тому Північна Корея вперше офіційно визнала, що направила своїх військових до росії, заявивши, що вони беруть участь у боях за курську область. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав це "спільною боротьбою проти українських неонацистів", а володимир путін подякував за "жертви північнокорейських солдатів".

москва та Пхеньян пояснили такі дії новим оборонним договором 2024 року, який зобов’язує обидві сторони надавати допомогу одна одній у разі воєнної загрози. США, Південна Корея та їхні союзники вважають, що КНДР не лише відправила десятки тисяч військових, а й забезпечує росію артилерією та ракетами на мільярди доларів.

За оцінками NIS, росія передає Північній Кореї сучасне озброєння та технології: системи ППО, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та технології запуску супутників. Крім того, близько 15 тисяч північнокорейських робітників направлено до рф в межах спільних промислових програм.

Нагадаємо

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з родинами військовослужбовців, які загинули, воюючи на боці росії, та пообіцяв їм "прекрасне життя". Це сталося на тлі повідомлень про значні втрати північнокорейських військових у курській області.

Північна Корея планує перекинути до росії 6000 військових та до сотні одиниць техніки, включаючи танки. росія фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

Раніше, за даними CNN стало відомо, що Північна Корея планує відправити до росії додатково 25 000-30 000 військових, які приєднаються до 11 000 солдатів, вже відправлених минулого року. Ці війська можуть бути залучені до бойових дій на окупованих територіях України.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
Кім Чен Ин
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки
Україна