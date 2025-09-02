КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України - південнокорейська розвідка

Південнокорейська розвідка повідомила, що близько 4,7 тисячі північнокорейських солдатів загинули або були поранені, воюючи на боці росії проти України. З них щонайменше 600 військових загинули, а тисячі поранених повернули до КНДР для лікування. Про це повідомляє AP із посиланням на південнокорейську розвідку, пише УНН.

Деталі

На закритому брифінгу для парламенту Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї повідомила про значні втрати серед північнокорейських військових, яких відправили воювати в росію.

За даними NIS, від початку цього року на фронті загинули близько 600 солдатів, ще понад 4 тисячі отримали поранення. З них близько 2 тисяч у січні–березні повернули в КНДР літаками та потягами. Загиблих кремували в росії, а їхні останки вже доставили на батьківщину.

Два дні тому Північна Корея вперше офіційно визнала, що направила своїх військових до росії, заявивши, що вони беруть участь у боях за курську область. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав це "спільною боротьбою проти українських неонацистів", а володимир путін подякував за "жертви північнокорейських солдатів".

москва та Пхеньян пояснили такі дії новим оборонним договором 2024 року, який зобов’язує обидві сторони надавати допомогу одна одній у разі воєнної загрози. США, Південна Корея та їхні союзники вважають, що КНДР не лише відправила десятки тисяч військових, а й забезпечує росію артилерією та ракетами на мільярди доларів.

За оцінками NIS, росія передає Північній Кореї сучасне озброєння та технології: системи ППО, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та технології запуску супутників. Крім того, близько 15 тисяч північнокорейських робітників направлено до рф в межах спільних промислових програм.

