У КНДР можуть стратити за перегляд іноземних серіалів: доповідь ООН

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Влада Північної Кореї застосовує смертну кару до тих, хто переглядає іноземні телесеріали та фільми, згідно з новою доповіддю ООН. Документ ґрунтується на інтерв'ю з біженцями та вказує на посилення контролю над життям громадян.

У КНДР можуть стратити за перегляд іноземних серіалів: доповідь ООН

Влада Північної Кореї все частіше застосовує смертну кару, у тому числі стосовно тих, хто був визнаний винним у перегляді іноземних телесеріалів і фільмів. Про це повідомляється в новій доповіді ООН про права людини в КНДР, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Доповідь ґрунтується на більш ніж 300 інтерв'ю з людьми, які втекли з Північної Кореї протягом останніх 10 років.За даними авторів документа, опублікованого Управлінням ООН з прав людини, багатьох громадян країни також відправляють у трудові табори та дедалі більше обмежують їхні основні свободи.

Експерти ООН заявляють, що за останні десять років влада КНДР посилила контроль "над усіма аспектами життя громадян".

У нинішньому світі подібних обмежень не існує в жодній іншій державі

- сказано в доповіді.

Доповнення

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що на 9-му з’їзді Трудової партії буде представлена стратегія паралельного розвитку ядерних та традиційних збройних сил країни.

З 2020 року влада Північної Кореї дедалі частіше застосовує смертну кару щодо громадян, які дивляться або поширюють іноземні фільми, серіали та музику, повідомляє Організація Об’єднаних Націй у новому звіті.

Павло Зінченко

Новини Світу
Кім Чен Ин
Організація Об'єднаних Націй
Північна Корея