КНДР оголосила про нову програму розвитку ядерних і традиційних збройних сил
Київ • УНН
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про нову стратегію паралельного розвитку ядерних та традиційних збройних сил. Вона буде представлена на 9-му з'їзді Трудової партії, спрямована на зміцнення національної оборони та модернізацію армії.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що на 9-му з’їзді Трудової партії буде представлена стратегія паралельного розвитку ядерних та традиційних збройних сил країни. Про це пише УНН із посиланням на місцеве агентство KCNA.
Деталі
Кім Чен Ин відвідав науково-дослідницькі центри, повʼязані зі створенням озброєння. Він наголосив, що новий курс спрямований на зміцнення національної оборони та модернізацію армії.
Під час візиту очільник КНДР також ознайомився з останніми розробками у сфері військових технологій та спостерігав за випробуваннями систем активного і пасивного захисту бронетехніки. Окрім цього, він наголосив, що держава має бути готовою до будь-яких викликів та загроз ззовні, тому курс на зміцнення оборони стане ключовим.
Нагадаємо
Нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням твердопаливного ракетного двигуна, що стане основою для МБР "Хвасон-20". Цей крок Пхеньяна розглядають як підготовку до чергової демонстрації ядерного потенціалу на тлі посилення співпраці з Китаєм і росією.
Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" родинам загиблих північнокорейських військових у курській області30.08.25, 23:16 • 4296 переглядiв