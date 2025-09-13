КНДР оголосила про нову програму розвитку ядерних і традиційних збройних сил

$41.310.10
12 вересня, 19:25 • 11525 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 22583 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 18185 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 29496 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 38126 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 32391 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 31082 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23547 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32674 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20621 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росіяни прориваються в Куп'янськ через газову трубу - Deep State
12 вересня, 20:10 • 5068 перегляди
Під Києвом біля супермаркету задушили кота: поліція розпочала розслідування
12 вересня, 20:24 • 6298 перегляди
Польща ухвалила закон про статус українських біженців: виплати прив'язані до роботи
12 вересня, 20:40 • 3380 перегляди
Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПД
12 вересня, 20:45 • 8556 перегляди
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигарку
01:55 • 5694 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
12 вересня, 17:22 • 14374 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек
12 вересня, 15:32 • 17920 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:30 • 29500 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні
12 вересня, 14:26 • 17535 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
12 вересня, 14:01 • 38130 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Латвія
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
12 вересня, 14:01 • 38130 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57 • 38076 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11 • 85601 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
11 вересня, 07:32 • 46981 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07 • 52509 перегляди
MIM-104 Patriot
Starlink
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

КНДР оголосила про нову програму розвитку ядерних і традиційних збройних сил

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про нову стратегію паралельного розвитку ядерних та традиційних збройних сил. Вона буде представлена на 9-му з'їзді Трудової партії, спрямована на зміцнення національної оборони та модернізацію армії.

КНДР оголосила про нову програму розвитку ядерних і традиційних збройних сил

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що на 9-му з’їзді Трудової партії буде представлена стратегія паралельного розвитку ядерних та традиційних збройних сил країни. Про це пише УНН із посиланням на місцеве агентство KCNA.

Деталі

Кім Чен Ин відвідав науково-дослідницькі центри, повʼязані зі створенням озброєння. Він наголосив, що новий курс спрямований на зміцнення національної оборони та модернізацію армії.

Під час візиту очільник КНДР також ознайомився з останніми розробками у сфері військових технологій та спостерігав за випробуваннями систем активного і пасивного захисту бронетехніки. Окрім цього, він наголосив, що держава має бути готовою до будь-яких викликів та загроз ззовні, тому курс на зміцнення оборони стане ключовим.

Нагадаємо

Нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням твердопаливного ракетного двигуна, що стане основою для МБР "Хвасон-20". Цей крок Пхеньяна розглядають як підготовку до чергової демонстрації ядерного потенціалу на тлі посилення співпраці з Китаєм і росією.

Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" родинам загиблих північнокорейських військових у курській області30.08.25, 23:16 • 4296 переглядiв

Вероніка Марченко

Кім Чен Ин
Північна Корея
Китай