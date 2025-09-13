КНДР объявила о новой программе развития ядерных и традиционных вооруженных сил

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 сентября, 19:25 • 11647 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 22875 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 18348 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 29731 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 38392 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 32470 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 31202 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23563 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32686 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20635 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
россияне прорываются в Купянск через газовую трубу - Deep StateVideo12 сентября, 20:10 • 5224 просмотра
Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование12 сентября, 20:24 • 6436 просмотра
Польша приняла закон о статусе украинских беженцев: выплаты привязаны к работе12 сентября, 20:40 • 3464 просмотра
Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПДPhoto12 сентября, 20:45 • 8748 просмотра
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto01:55 • 6018 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 14511 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 18030 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 29728 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 17620 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 38387 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Марк Рютте
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Латвия
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 38387 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 38123 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 85651 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 47026 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 52548 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

КНДР объявила о новой программе развития ядерных и традиционных вооруженных сил

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о новой стратегии параллельного развития ядерных и традиционных вооруженных сил. Она будет представлена на 9-м съезде Трудовой партии, направлена на укрепление национальной обороны и модернизацию армии.

КНДР объявила о новой программе развития ядерных и традиционных вооруженных сил

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что на 9-м съезде Трудовой партии будет представлена стратегия параллельного развития ядерных и традиционных вооруженных сил страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное агентство KCNA.

Детали

Ким Чен Ын посетил научно-исследовательские центры, связанные с созданием вооружения. Он подчеркнул, что новый курс направлен на укрепление национальной обороны и модернизацию армии.

Во время визита глава КНДР также ознакомился с последними разработками в сфере военных технологий и наблюдал за испытаниями систем активной и пассивной защиты бронетехники. Кроме этого, он подчеркнул, что государство должно быть готово к любым вызовам и угрозам извне, поэтому курс на укрепление обороны станет ключевым.

Напомним

Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием твердотопливного ракетного двигателя, который станет основой для МБР "Хвасон-20". Этот шаг Пхеньяна рассматривают как подготовку к очередной демонстрации ядерного потенциала на фоне усиления сотрудничества с Китаем и Россией.

Ким Чен Ын пообещал «прекрасную жизнь» семьям погибших северокорейских военных в курской области30.08.25, 23:16 • 4296 просмотров

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Defence City
Ким Чен Ын
Северная Корея
Китай