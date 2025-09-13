КНДР объявила о новой программе развития ядерных и традиционных вооруженных сил

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что на 9-м съезде Трудовой партии будет представлена стратегия параллельного развития ядерных и традиционных вооруженных сил страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное агентство KCNA.

Детали

Ким Чен Ын посетил научно-исследовательские центры, связанные с созданием вооружения. Он подчеркнул, что новый курс направлен на укрепление национальной обороны и модернизацию армии.

Во время визита глава КНДР также ознакомился с последними разработками в сфере военных технологий и наблюдал за испытаниями систем активной и пассивной защиты бронетехники. Кроме этого, он подчеркнул, что государство должно быть готово к любым вызовам и угрозам извне, поэтому курс на укрепление обороны станет ключевым.

Напомним

Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием твердотопливного ракетного двигателя, который станет основой для МБР "Хвасон-20". Этот шаг Пхеньяна рассматривают как подготовку к очередной демонстрации ядерного потенциала на фоне усиления сотрудничества с Китаем и Россией.

