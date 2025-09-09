Кім Чен Ин випробував новий ракетний двигун: Північна Корея готується до запуску МБР "Хвасон-20"
Київ • УНН
Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням твердопаливного ракетного двигуна, що стане основою для МБР "Хвасон-20". Це дев'яте та завершальне випробування двигуна, виготовленого з вуглеволокнистих композитів.
Лідер КНДР Кім Чен Ин у понеділок особисто спостерігав за випробуванням нового твердопаливного ракетного двигуна високої тяги, який, за даними державних ЗМІ, стане основою для новітньої міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-20". Цей крок Пхеньяна розглядають як підготовку до чергової демонстрації ядерного потенціалу на тлі посилення співпраці з Китаєм і росією. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Випробування стало вже дев’ятим і завершальним для нового двигуна, виготовленого з вуглеволокнистих композитів. На відміну від ракет на рідкому паливі, твердопаливні системи більш мобільні, їх складніше виявити, а підготовка до запуску займає лічені хвилини. У звіті Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК) наголошується, що успішні тести "віщують значну зміну в розширенні та зміцненні ядерних стратегічних сил".
Китай поглиблюватиме співпрацю з КНДР - Сі Цзіньпін 09.09.25, 07:48 • 2622 перегляди
Минулого тижня, ще перед візитом до Пекіна, Кім оглянув завод із виробництва двигунів і обговорив плани "серійного виробництва" нової системи. За даними КНДР, двигуни будуть встановлені не лише на перспективній "Хвасон-20", а й на "Хвасон-19", яка торік продемонструвала здатність вражати цілі на території США.
Особливої уваги заслуговує політичний контекст. Лише кілька днів тому Кім Чен Ин стояв поруч із Сі Цзіньпіном та володимиром путіним на військовому параді в Пекіні. Це перший саміт Кіма та Сі за шість років, і він виявився безпрецедентним: уперше за історію їхніх зустрічей китайська сторона не згадала про денуклеаризацію Корейського півострова. Натомість акцент зробили на "поглибленні стратегічної координації" та незмінності двосторонньої дружби.
Фактично, Китай і особливо росія дедалі менше критикують ядерну програму Північної Кореї. кремль активно залучає Пхеньян до військово-технічної співпраці - від постачання ракет і боєприпасів до відправки північнокорейських військових для підтримки війни проти України.
Таким чином, останнє випробування Пхеньяна не лише демонструє технологічний прогрес, а й підтверджує нову конфігурацію силового альянсу у Східній Азії, де Кім Чен Ин отримує підтримку з боку двох світових потуг - Китаю та росії.
КНДР презентувала нові ракети ППО з покращеною бойовою здатністю: що про них відомо01.09.25, 09:26 • 4138 переглядiв