Кім Чен Ин випробував новий ракетний двигун: Північна Корея готується до запуску МБР "Хвасон-20"

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 586 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 4856 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 6868 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 5988 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 9172 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 18832 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 32355 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 36933 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 27790 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 48346 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
56%
754мм
Популярнi новини
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС Photo8 вересня, 22:29 • 13893 перегляди
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня9 вересня, 00:42 • 6668 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 11029 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 13040 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС02:16 • 9518 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 2716 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 4834 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 6846 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 36929 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 29712 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Марк Цукерберг
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білорусь
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 1472 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 16837 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 16642 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 85012 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 43409 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Кім Чен Ин випробував новий ракетний двигун: Північна Корея готується до запуску МБР "Хвасон-20"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням твердопаливного ракетного двигуна, що стане основою для МБР "Хвасон-20". Це дев'яте та завершальне випробування двигуна, виготовленого з вуглеволокнистих композитів.

Кім Чен Ин випробував новий ракетний двигун: Північна Корея готується до запуску МБР "Хвасон-20"

Лідер КНДР Кім Чен Ин у понеділок особисто спостерігав за випробуванням нового твердопаливного ракетного двигуна високої тяги, який, за даними державних ЗМІ, стане основою для новітньої міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-20". Цей крок Пхеньяна розглядають як підготовку до чергової демонстрації ядерного потенціалу на тлі посилення співпраці з Китаєм і росією. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Випробування стало вже дев’ятим і завершальним для нового двигуна, виготовленого з вуглеволокнистих композитів. На відміну від ракет на рідкому паливі, твердопаливні системи більш мобільні, їх складніше виявити, а підготовка до запуску займає лічені хвилини. У звіті Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК) наголошується, що успішні тести "віщують значну зміну в розширенні та зміцненні ядерних стратегічних сил".

Китай поглиблюватиме співпрацю з КНДР - Сі Цзіньпін 09.09.25, 07:48 • 2622 перегляди

Минулого тижня, ще перед візитом до Пекіна, Кім оглянув завод із виробництва двигунів і обговорив плани "серійного виробництва" нової системи. За даними КНДР, двигуни будуть встановлені не лише на перспективній "Хвасон-20", а й на "Хвасон-19", яка торік продемонструвала здатність вражати цілі на території США.

Особливої уваги заслуговує політичний контекст. Лише кілька днів тому Кім Чен Ин стояв поруч із Сі Цзіньпіном та володимиром путіним на військовому параді в Пекіні. Це перший саміт Кіма та Сі за шість років, і він виявився безпрецедентним: уперше за історію їхніх зустрічей китайська сторона не згадала про денуклеаризацію Корейського півострова. Натомість акцент зробили на "поглибленні стратегічної координації" та незмінності двосторонньої дружби.

Фактично, Китай і особливо росія дедалі менше критикують ядерну програму Північної Кореї. кремль активно залучає Пхеньян до військово-технічної співпраці - від постачання ракет і боєприпасів до відправки північнокорейських військових для підтримки війни проти України.

Таким чином, останнє випробування Пхеньяна не лише демонструє технологічний прогрес, а й підтверджує нову конфігурацію силового альянсу у Східній Азії, де Кім Чен Ин отримує підтримку з боку двох світових потуг - Китаю та росії.

КНДР презентувала нові ракети ППО з покращеною бойовою здатністю: що про них відомо01.09.25, 09:26 • 4138 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Володимир Путін
Кім Чен Ин
Північна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна