КНДР презентувала нові ракети ППО з покращеною бойовою здатністю: що про них відомо

Північна Корея представила нові ракети протиповітряної оборони, які, за словами представників уряду КНДР, мають "вищу бойову здатність". Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

За попередніми даними, ці дві ракети придатні для "знищення різних повітряних цілей". Йдеться про крилаті ракети і ударні дрони.

Крім того, у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень повідомляється, що Північна Корея побудувала низку незадекларованих ракетних баз, які не підпадають під жодний процес демілітаризації.

Зокрема, ракетна база Сінпунг-дон, розташована за 27 кілометрів від китайського кордону, ймовірно, містить від шести до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет Hwasong-15 або Hawsong-18 з відповідними пусковими установками або транспортерами.

Hwasong-15, також відома як KN-22 - це ракета довжиною до 22,5 метрів, яка може досягати цілей на відстані до 13 000 кілометрів.

Нагадаємо

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин нагородив військових КНДР, які воювали проти України на російському боці.

Він також пообіцяв родинам загиблих військових "прекрасне життя".