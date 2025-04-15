Хвасонг-18

Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети з рекордною висотою польоту понад 7000 км. Запуск
відбувся на тлі співпраці КНДР з рф та можливого розгортання північнокорейських військ в Україні.
Лідер КНДР проінспектував стратегічні ракетні бази та закликав до готовності завдати удару у відповідь. Візит відбувся напередодні
президентських виборів у США, що може бути спробою привернути увагу до військової могутності Пхеньяна.
Північна Корея провела випробувальний запуск МБР Hwasong-18. За словами лідера Кім Чен Ина, це є відповіддю на дії США, які
посилюють військовий контингент у цьому регіоні.