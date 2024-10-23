Кім Чен Ин відвідав базу міжконтинентальних балістичних ракет - Bloomberg
Київ • УНН
Лідер КНДР проінспектував стратегічні ракетні бази та закликав до готовності завдати удару у відповідь. Візит відбувся напередодні президентських виборів у США, що може бути спробою привернути увагу до військової могутності Пхеньяна.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував стратегічні ракетні бази та наказав військовим бути готовими завдати контрудару ворогам "у будь-який час". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Видання зазначає, що подія відбулася за кілька тижнів до президентських виборів у США, що можна розцінювати як спробу привернути увагу до військової могутності Пхеньяна.
На фото, опублікованому Центральним телеграфним агентством Кореї (KCNA), Кім Чен Ин стоїть поруч з міжконтинентальними балістичними ракетами, здатними нести ядерні боєголовки на територію США. Кім заявив, що ядерні активи США становлять зростаючу загрозу для Північної Кореї, і Пхеньян повинен зміцнювати свій потенціал стримування.
За даними KCNA, Кім наголосив на необхідності модернізації ракетних баз та підтримки готовності до негайної реакції в будь-яких обставинах. Останнє випробування Північною Кореєю МБР відбулося в грудні, коли була запущена ракета "Хвасон-18", яка впала на захід від північного острова Японії Хоккайдо. Ця ракетавважається однією з найпотужніших у арсеналі КНДР.
Напруженість на Корейському півострові зростає останніми тижнями, зокрема через звинувачення Пхеньяна на адресу Сеула у використанні дронів та відправку військ Північної Кореї до росії для підтримки війни в Україні.
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