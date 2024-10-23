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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ким Чен Ын посетил базу межконтинентальных баллистических ракет - Bloomberg

Ким Чен Ын посетил базу межконтинентальных баллистических ракет - Bloomberg

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 02:56  •  3058 просмотра

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Лидер КНДР проинспектировал стратегические ракетные базы и призвал к готовности нанести ответный удар. Визит состоялся накануне президентских выборов в США, что может быть попыткой привлечь внимание к военной мощи Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал стратегические ракетные базы и приказал военным быть готовыми нанести контрудар врагам «в любое время». Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что событие произошло за несколько недель до президентских выборов в США, что можно расценивать как попытку привлечь внимание к военной мощи Пхеньяна.

На фото, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (KCNA), Ким Чен Ын стоит рядом с межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нести ядерные боеголовки на территорию США. Ким заявил, что ядерные активы США представляют растущую угрозу для Северной Кореи, и Пхеньян должен укреплять свой потенциал сдерживания.

По данным KCNA, Ким подчеркнул необходимость модернизации ракетных баз и поддержания готовности к немедленной реакции в любых обстоятельствах. Последнее испытание Северной Кореей МБР состоялось в декабре, когда была запущена ракета «Хвасон-18», которая упала к западу от северного острова Японии Хоккайдо. Эта ракета считается одной из самых мощных в арсенале КНДР.

Напряженность на Корейском полуострове растет в последние недели, в частности из-за обвинений Пхеньяна в адрес Сеула в использовании дронов и отправку войск Северной Кореи в Россию для поддержки войны в Украине.

В россии могут готовить две бригады по 6 тыс. северокорейских военных. Нужна реакция партнеров - Зеленский22 октября 2024, 16:45 • 26995 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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