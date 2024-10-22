В россии могут готовить две бригады по 6 тыс. северокорейских военных. Нужна реакция партнеров - Зеленский

В россии продолжается подготовка военных из Северной Кореи. А общее количество привлеченных военнослужащих достигает 12 тысяч человек, из которых могут сформировать две бригады. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Президент отметил, что заслушал несколько докладов главкома Александра Сырского относительно текущей ситуации на фронте и перспектив на ближайшее время. В частности, обсуждалось привлечение военных из КНДР. По словам президента, идет подготовка двух подразделений - двух бригад по 6 тысяч военных из Северной Кореи.

Есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи - может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. Это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не прятались и партнеры

Он поблагодарил страны и лидеров, которые осудили присоединение Северной Кореи к российской войне.

Мы все в мире одинаково заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. Поэтому мы вместе должны остановить россию и ее сообщников. Если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе, значит, давления на этот режим точно недостаточно. Если россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать россию к миру, на самом деле помогает Путину воевать. Преступников надо останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами