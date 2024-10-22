В россии могут готовить две бригады по 6 тыс. северокорейских военных. Нужна реакция партнеров - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о подготовке двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР в россии. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на это вмешательство Северной Кореи в войну в Европе.
В россии продолжается подготовка военных из Северной Кореи. А общее количество привлеченных военнослужащих достигает 12 тысяч человек, из которых могут сформировать две бригады. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Президент отметил, что заслушал несколько докладов главкома Александра Сырского относительно текущей ситуации на фронте и перспектив на ближайшее время. В частности, обсуждалось привлечение военных из КНДР. По словам президента, идет подготовка двух подразделений - двух бригад по 6 тысяч военных из Северной Кореи.
Есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи - может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. Это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не прятались и партнеры
Он поблагодарил страны и лидеров, которые осудили присоединение Северной Кореи к российской войне.
Мы все в мире одинаково заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. Поэтому мы вместе должны остановить россию и ее сообщников. Если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе, значит, давления на этот режим точно недостаточно. Если россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать россию к миру, на самом деле помогает Путину воевать. Преступников надо останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами
Напомним
Прибытие военных из КНДР на военную базу россии в приморском крае уже зафиксировано на видео. Предположительно, это воинская часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в поселке Сергеевка.
Речь не о наемниках из КНДР, а о регулярных войсках для привлечения к войне - Сибига17 октября 2024, 14:54 • 15004 просмотра