Речь не о наемниках из КНДР, а о регулярных войсках для привлечения к войне - Сибига

Речь идет не о наемниках из Северной Кореи, а о полноценных военных подразделениях, регулярных войсках КНДР для привлечения к войне против Украины.

Об этом заявил министров иностранных дел Андрея Сибиги во время пресс-конференции, и подчеркнул, что это рост угроз масштабирования войны, передает корреспондент УНН.

По информации наших спецслужб, наших разведывательных органов, речь идет не о наемниках северокорейских, которые будут участвовать в вооруженной агрессии России против Украины, а о полноценных военных подразделениях, регулярных войсках Северной Кореи. Это означает эскалацию войны против Украины, это рост угроз масштабирования этой войны и перерастания соответственно в большие масштабы. Это на самом деле угрожающая ситуация, которая требует твердой реакции мира - заявил Сибига.

Он отметил, что то же самое можно говорить о поставках баллистических ракет Ираном, например, потому что это те вещи, которые могут существенно влиять на ситуацию на поле боя, которые могут выступать фактором определенного коренного изменения. Сибига отметил, что нужны дополнительные санкции, наращивание военной помощи Украине.

Я бы хотел подчеркнуть о необходимости и мы призываем наших партнеров принять уже сейчас решение о применении Украиной дальнобойного оружия по военным целям на территории рф - сказал Сибига.

Зеленский: украинская разведка фиксирует передачу из КНДР в россию не только оружия, но и людей

Дополнение

16 октября Зеленский сообщал, что украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.

Источники УНН сообщали, что россия формирует «особый бурятский батальон», укомплектованный гражданами Северной Кореи. Ориентировочное количество личного состава до трех тысяч человек. Сообщалось, что этот батальон вероятно может быть задействован неподалеку от Курска и Суджи.

Также источники сообщали, что с позиций на границе брянской и курской областей России уже сбежали 18 военных из Северной Кореи.

Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщают, что на Дальнем Востоке рф для войны в Украине готовят более 10 тыс. солдат из КНДР.

17 октября Президент Зеленский заявил, что КНДР готовит контингент для войны против Украины и он говорил об этом с США.