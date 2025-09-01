$41.260.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

КНДР представила новые ракеты ПВО с улучшенной боевой способностью: что о них известно

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Северная Корея представила новые ракеты противовоздушной обороны, способные уничтожать крылатые ракеты и ударные дроны. Также обнаружены незадекларированные ракетные базы, одна из которых, вероятно, содержит межконтинентальные баллистические ракеты.

КНДР представила новые ракеты ПВО с улучшенной боевой способностью: что о них известно

Северная Корея представила новые ракеты противовоздушной обороны, которые, по словам представителей правительства КНДР, обладают "высшей боевой способностью". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

По предварительным данным, эти две ракеты пригодны для "уничтожения различных воздушных целей". Речь идет о крылатых ракетах и ударных дронах.

Кроме того, в отчете Центра стратегических и международных исследований сообщается, что Северная Корея построила ряд незадекларированных ракетных баз, которые не подпадают ни под какой процесс демилитаризации.

В частности, ракетная база Синпунг-дон, расположенная в 27 километрах от китайской границы, вероятно, содержит от шести до девяти межконтинентальных баллистических ракет Hwasong-15 или Hawsong-18 с соответствующими пусковыми установками или транспортерами.

Hwasong-15, также известная как KN-22 - это ракета длиной до 22,5 метров, которая может достигать целей на расстоянии до 13 000 километров.

Напомним

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наградил военных КНДР, которые воевали против Украины на российской стороне.

Он также пообещал семьям погибших военных "прекрасную жизнь".

Евгений Устименко

