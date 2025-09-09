Ким Чен Ын испытал новый ракетный двигатель: Северная Корея готовится к запуску МБР "Хвасон-20"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник лично наблюдал за испытанием нового твердотопливного ракетного двигателя высокой тяги, который, по данным государственных СМИ, станет основой для новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-20". Этот шаг Пхеньяна рассматривается как подготовка к очередной демонстрации ядерного потенциала на фоне усиления сотрудничества с Китаем и россией. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Испытание стало уже девятым и завершающим для нового двигателя, изготовленного из углеволокнистых композитов. В отличие от ракет на жидком топливе, твердотопливные системы более мобильны, их сложнее обнаружить, а подготовка к запуску занимает считанные минуты. В отчете Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) отмечается, что успешные тесты "предвещают значительное изменение в расширении и укреплении ядерных стратегических сил".

На прошлой неделе, еще перед визитом в Пекин, Ким осмотрел завод по производству двигателей и обсудил планы "серийного производства" новой системы. По данным КНДР, двигатели будут установлены не только на перспективной "Хвасон-20", но и на "Хвасон-19", которая в прошлом году продемонстрировала способность поражать цели на территории США.

Особого внимания заслуживает политический контекст. Всего несколько дней назад Ким Чен Ын стоял рядом с Си Цзиньпином и владимиром путиным на военном параде в Пекине. Это первый саммит Кима и Си за шесть лет, и он оказался беспрецедентным: впервые за историю их встреч китайская сторона не упомянула о денуклеаризации Корейского полуострова. Вместо этого акцент был сделан на "углублении стратегической координации" и неизменности двусторонней дружбы.

Фактически, Китай и особенно россия все меньше критикуют ядерную программу Северной Кореи. Кремль активно привлекает Пхеньян к военно-техническому сотрудничеству - от поставок ракет и боеприпасов до отправки северокорейских военных для поддержки войны против Украины.

Таким образом, последнее испытание Пхеньяна не только демонстрирует технологический прогресс, но и подтверждает новую конфигурацию силового альянса в Восточной Азии, где Ким Чен Ын получает поддержку со стороны двух мировых держав - Китая и россии.

