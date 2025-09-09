Ким Чен Ын испытал новый ракетный двигатель: Северная Корея готовится к запуску МБР "Хвасон-20"

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 11537 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 16265 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 16470 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 12631 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 13427 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 20265 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 33468 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 40482 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27982 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48640 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
54%
754мм
Популярные новости
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября9 сентября, 00:42 • 12019 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto9 сентября, 01:19 • 14535 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура9 сентября, 01:55 • 16317 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС9 сентября, 02:16 • 13048 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 9378 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 9968 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 16327 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 16525 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 40513 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 33036 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 6974 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 19305 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 18939 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 87384 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 45583 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

Ким Чен Ын испытал новый ракетный двигатель: Северная Корея готовится к запуску МБР "Хвасон-20"

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием твердотопливного ракетного двигателя, который станет основой для МБР "Хвасон-20". Это девятое и завершающее испытание двигателя, изготовленного из углеволокнистых композитов.

Ким Чен Ын испытал новый ракетный двигатель: Северная Корея готовится к запуску МБР "Хвасон-20"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник лично наблюдал за испытанием нового твердотопливного ракетного двигателя высокой тяги, который, по данным государственных СМИ, станет основой для новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-20". Этот шаг Пхеньяна рассматривается как подготовка к очередной демонстрации ядерного потенциала на фоне усиления сотрудничества с Китаем и россией. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Испытание стало уже девятым и завершающим для нового двигателя, изготовленного из углеволокнистых композитов. В отличие от ракет на жидком топливе, твердотопливные системы более мобильны, их сложнее обнаружить, а подготовка к запуску занимает считанные минуты. В отчете Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) отмечается, что успешные тесты "предвещают значительное изменение в расширении и укреплении ядерных стратегических сил".

Китай будет углублять сотрудничество с КНДР - Си Цзиньпин09.09.25, 07:48 • 2800 просмотров

На прошлой неделе, еще перед визитом в Пекин, Ким осмотрел завод по производству двигателей и обсудил планы "серийного производства" новой системы. По данным КНДР, двигатели будут установлены не только на перспективной "Хвасон-20", но и на "Хвасон-19", которая в прошлом году продемонстрировала способность поражать цели на территории США.

Особого внимания заслуживает политический контекст. Всего несколько дней назад Ким Чен Ын стоял рядом с Си Цзиньпином и владимиром путиным на военном параде в Пекине. Это первый саммит Кима и Си за шесть лет, и он оказался беспрецедентным: впервые за историю их встреч китайская сторона не упомянула о денуклеаризации Корейского полуострова. Вместо этого акцент был сделан на "углублении стратегической координации" и неизменности двусторонней дружбы.

Фактически, Китай и особенно россия все меньше критикуют ядерную программу Северной Кореи. Кремль активно привлекает Пхеньян к военно-техническому сотрудничеству - от поставок ракет и боеприпасов до отправки северокорейских военных для поддержки войны против Украины.

Таким образом, последнее испытание Пхеньяна не только демонстрирует технологический прогресс, но и подтверждает новую конфигурацию силового альянса в Восточной Азии, где Ким Чен Ын получает поддержку со стороны двух мировых держав - Китая и россии.

КНДР представила новые ракеты ПВО с улучшенной боевой способностью: что о них известно01.09.25, 09:26 • 4138 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Владимир Путин
Ким Чен Ын
Северная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина