Китай будет углублять сотрудничество с КНДР - Си Цзиньпин
Киев • УНН
Китай будет укреплять стратегические коммуникации и углублять сотрудничество с КНДР, об этом Си Цзиньпин написал в поздравительном послании Ким Чен Ыну. Лидер КНР подчеркнул последовательную и непоколебимую стратегическую политику Коммунистической партии Китая и правительства по развитию отношений с КНДР.
Китай будет продолжать укреплять стратегические коммуникации и углублять сотрудничество с КНДР. Об этом в поздравительном послании лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания его страны написал глава КНР Си Цзиньпин, передает УНН со ссылкой на KCNA.
Китай и КНДР являются традиционными и дружественными соседями. Защищать, укреплять и развивать отношения между Китаем и КНДР является последовательной и непоколебимой стратегической политикой китайской Коммунистической партии и правительства
В своем послании лидер КНР упомянул о посещении Кимом Пекина 3 сентября и его участии в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Второй мировой войне, отметив, что тогда они совместно представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы.
"Китайская сторона готова объединить усилия в продвижении дружбы между Китаем и КНДР и социалистического дела двух стран путем усиленной стратегической коммуникации, активных обменов и тесного сотрудничества с КНДР", - говорится в сообщении.
Напомним
Во время подъема к Вратам Тяньаньмэнь в Пекине, лидеры Китая, РФ и КНДР обсуждали "детство" в 70 лет и "шанс" жить до 150 лет включительно. Путин упомянул о трансплантации органов, а Си Цзиньпин – о прогнозах долголетия.
Верховный представитель ЕС Кая Каллас назвала совместную встречу лидеров Китая, Северной Кореи и России в Пекине "прямым вызовом" международной системе. Она охарактеризовала это как построение "антизападного мирового порядка".
