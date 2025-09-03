$41.360.01
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
14:02 • 10660 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 13185 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 14406 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 29571 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 20394 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 22452 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 21763 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 23581 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 40991 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
У Євросоюзі попереджають: альянс Сі Цзіньпіна, путіна та Кім Чен Ина - "прямий виклик" міжнародному порядку

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Верховний представник ЄС Кая Каллас назвала спільну зустріч лідерів Китаю, Північної Кореї та Росії у Пекіні "прямим викликом" міжнародній системі. Вона охарактеризувала це як побудову "антизахідного світового порядку".

У Євросоюзі попереджають: альянс Сі Цзіньпіна, путіна та Кім Чен Ина - "прямий виклик" міжнародному порядку

Спільна зустріч лідерів Китаю, Північної Кореї та очільника кремля путіна, на думку Каї Калас, верховного представника Європейського Союзу у питаннях закордонних справ - є "прямим викликом" та побудовою "антизахідного світового порядку". Про це пише УНН із посиланням на AFP.

Деталі

У своїй промові, Кая Каллас підкреслила, що спільна зустріч 3 вересня очільників Китаю (Сі Цзіньпіна), росії (володимира путіна) та Північної Кореї (Кім Чен Ина) у Пекіні є частиною зусиль щодо побудови антизахідного "нового світового порядку" та "прямим викликом" міжнародній системі.

Дивлячись на те, як голова Сі Цзіньпін стоїть сьогодні в Пекіні поруч із лідерами росії, Ірану та Північної Кореї, можна побачити не просто антизахідну позицію, а прямий виклик міжнародній системі, побудованій на правилах

- заявив Каллас.

Заява віце-президент Єврокомісії з'явилася на прес-конференції після щотижневої зустрічі європейських комісарів.

Нагадаємо

Сьогоні у КНР, в Пекіні, відбулась безпрецедентна сцена на шляху, встеленому червоною доріжкою до площі Тяньаньмень, під час якого у лідер Китаю Сі Цзіньпін потиска вруки та спілкувався з Кім Чен Ином, керівником КНДР та президентом рф путіним. путін був праворуч від очільника компартії Китаю, Кім Чен Ин ліворуч. 

Під час підйому до Брами Тяньаньмень, лідери Китаю, рф та КНДР обговорювали зокрема "довголіття", Сі зокрема обмірковував, що у "теперішні дні", у представників людства є "шанс" продовжувати життя навіть до 150 років.

Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ви все ще дитина

- зауважив Сі.

Також керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram провів історичну паралель між подіями на острові Даманський у 1969 році та нинішнім альянсом Китаю й росії. Він зазначив, що сьогоднішнє фото лідера КНР Сі Цзіньпіна поруч із володимиром путіним можна трактувати як символ завершення імперських амбіцій москви.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Європейська комісія
Кім Чен Ин
Пекін
Європейський Союз
Північна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Іран