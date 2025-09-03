Спільна зустріч лідерів Китаю, Північної Кореї та очільника кремля путіна, на думку Каї Калас, верховного представника Європейського Союзу у питаннях закордонних справ - є "прямим викликом" та побудовою "антизахідного світового порядку". Про це пише УНН із посиланням на AFP.

Деталі

У своїй промові, Кая Каллас підкреслила, що спільна зустріч 3 вересня очільників Китаю (Сі Цзіньпіна), росії (володимира путіна) та Північної Кореї (Кім Чен Ина) у Пекіні є частиною зусиль щодо побудови антизахідного "нового світового порядку" та "прямим викликом" міжнародній системі.

Дивлячись на те, як голова Сі Цзіньпін стоїть сьогодні в Пекіні поруч із лідерами росії, Ірану та Північної Кореї, можна побачити не просто антизахідну позицію, а прямий виклик міжнародній системі, побудованій на правилах - заявив Каллас.

Заява віце-президент Єврокомісії з'явилася на прес-конференції після щотижневої зустрічі європейських комісарів.

Нагадаємо

Сьогоні у КНР, в Пекіні, відбулась безпрецедентна сцена на шляху, встеленому червоною доріжкою до площі Тяньаньмень, під час якого у лідер Китаю Сі Цзіньпін потиска вруки та спілкувався з Кім Чен Ином, керівником КНДР та президентом рф путіним. путін був праворуч від очільника компартії Китаю, Кім Чен Ин ліворуч.

Під час підйому до Брами Тяньаньмень, лідери Китаю, рф та КНДР обговорювали зокрема "довголіття", Сі зокрема обмірковував, що у "теперішні дні", у представників людства є "шанс" продовжувати життя навіть до 150 років.

Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ви все ще дитина - зауважив Сі.

Також керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram провів історичну паралель між подіями на острові Даманський у 1969 році та нинішнім альянсом Китаю й росії. Він зазначив, що сьогоднішнє фото лідера КНР Сі Цзіньпіна поруч із володимиром путіним можна трактувати як символ завершення імперських амбіцій москви.