Совместная встреча лидеров Китая, Северной Кореи и главы кремля путина, по мнению Каи Каллас, верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам - является "прямым вызовом" и построением "антизападного мирового порядка". Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В своей речи Кая Каллас подчеркнула, что совместная встреча 3 сентября глав Китая (Си Цзиньпина), россии (владимира путина) и Северной Кореи (Ким Чен Ына) в Пекине является частью усилий по построению антизападного "нового мирового порядка" и "прямым вызовом" международной системе.

Глядя на то, как председатель Си Цзиньпин стоит сегодня в Пекине рядом с лидерами россии, Ирана и Северной Кореи, можно увидеть не просто антизападную позицию, а прямой вызов международной системе, построенной на правилах - заявил Каллас.

Заявление вице-президента Еврокомиссии появилось на пресс-конференции после еженедельной встречи европейских комиссаров.

Напомним

Сегодня в КНР, в Пекине, состоялась беспрецедентная сцена на пути, устланном красной дорожкой к площади Тяньаньмэнь, во время которой лидер Китая Си Цзиньпин пожал руки и общался с Ким Чен Ыном, руководителем КНДР и президентом рф путиным. путин был справа от главы компартии Китая, Ким Чен Ын слева.

Во время подъема к Вратам Тяньаньмэнь, лидеры Китая, рф и КНДР обсуждали в частности "долголетие", Си в частности обдумывал, что в "нынешние дни", у представителей человечества есть "шанс" продолжать жизнь даже до 150 лет.

Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет вы все еще ребенок - заметил Си.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram провел историческую параллель между событиями на острове Даманский в 1969 году и нынешним альянсом Китая и россии. Он отметил, что сегодняшнее фото лидера КНР Си Цзиньпина рядом с владимиром путиным можно трактовать как символ завершения имперских амбиций москвы.