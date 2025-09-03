Коваленко нагадав про кривавий конфлікт СРСР і Китаю, порівнявши його з сучасними відносинами Пекіна і москви

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram провів історичну паралель між подіями на острові Даманський у 1969 році та нинішнім альянсом Китаю й росії. Він зазначив, що сьогоднішнє фото лідера КНР Сі Цзіньпіна поруч із володимиром путіним можна трактувати як символ завершення імперських амбіцій москви.

По це пише УНН, з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленко.

Деталі

Керівник ЦПД Андрій Коваленко нагадав, що понад пів століття тому СРСР і Китай опинилися на межі повномасштабної війни через ідеологічний розкол та прикордонні суперечки.

Невеликий острів Даманський (Чженьбао для КНР) на річці Уссурі став ареною запеклих боїв: 2 березня 1969 року китайські війська влаштували засідку, що призвело до загибелі десятків радянських прикордонників.

Все почалося з ідеологічного розколу – москва та Пекін звинувачували одне одного у "зраді марксизму". Були й прикордонні суперечки. Маленький клаптик землі на Уссурі – Даманський (для Китаю Чженьбао) – перетворився на поле бою – написав Коваленко.

У відповідь на дії КНР 15 березня СРСР застосував артилерію та системи "Град", завдавши великих втрат противнику. За свідченнями, радянське керівництво навіть розглядало можливість завдання ядерного удару по Китаю.

Попри жорстокі бої, через кілька десятиліть спірний острів був переданий Пекіну. Сьогодні ж, наголосив Коваленко, росія фактично перетворилася на "сировинний придаток" Китаю, що яскраво контрастує з її колишніми імперськими амбіціями.

Нагадаємо

У Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя капітуляції Японії у Другій світовій війні. На трибуні вперше разом з'явилися Сі Цзіньпін, володимир путін та Кім Чен Ин.