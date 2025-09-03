Коваленко напомнил о кровавом конфликте СССР и Китая, сравнив его с современными отношениями Пекина и Москвы

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram провел историческую параллель между событиями на острове Даманский в 1969 году и нынешним альянсом Китая и России. Он отметил, что сегодняшнее фото лидера КНР Си Цзиньпина рядом с Владимиром Путиным можно трактовать как символ завершения имперских амбиций Москвы.

Об этом пишет УНН, со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко напомнил, что более полувека назад СССР и Китай оказались на грани полномасштабной войны из-за идеологического раскола и пограничных споров.

Небольшой остров Даманский (Чжэньбао для КНР) на реке Уссури стал ареной ожесточенных боев: 2 марта 1969 года китайские войска устроили засаду, что привело к гибели десятков советских пограничников.

