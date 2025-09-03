Коваленко напомнил о кровавом конфликте СССР и Китая, сравнив его с современными отношениями Пекина и Москвы
Киев • УНН
Андрей Коваленко сравнил конфликт СССР и Китая на острове Даманский в 1969 году с нынешними отношениями Пекина и Москвы. Он отметил, что Россия превратилась в «сырьевой придаток» Китая, что символизирует завершение ее имперских амбиций.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram провел историческую параллель между событиями на острове Даманский в 1969 году и нынешним альянсом Китая и России. Он отметил, что сегодняшнее фото лидера КНР Си Цзиньпина рядом с Владимиром Путиным можно трактовать как символ завершения имперских амбиций Москвы.
Детали
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко напомнил, что более полувека назад СССР и Китай оказались на грани полномасштабной войны из-за идеологического раскола и пограничных споров.
Небольшой остров Даманский (Чжэньбао для КНР) на реке Уссури стал ареной ожесточенных боев: 2 марта 1969 года китайские войска устроили засаду, что привело к гибели десятков советских пограничников.
В ответ на действия КНР 15 марта СССР применил артиллерию и системы "Град", нанеся большие потери противнику. По свидетельствам, советское руководство даже рассматривало возможность нанесения ядерного удара по Китаю.
Несмотря на жестокие бои, через несколько десятилетий спорный остров был передан Пекину. Сегодня же, подчеркнул Коваленко, Россия фактически превратилась в "сырьевой придаток" Китая, что ярко контрастирует с ее прежними имперскими амбициями.
Напомним
В Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне. На трибуне впервые вместе появились Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын.