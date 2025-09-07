Трамп готовит непубличный визит в Южную Корею, где планирует встретиться с лидером Китая

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, который состоится уже 31 октября и 1 ноября. Об этом информирует СNN со ссылкой на представителей администрации Главы Белого Дома, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп вместе с главными советниками готовит непубличный визит в Южную Корею в октябре для участия во встрече министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Саммит, который должен состояться в городе Кёнджу в конце октября – начале ноября, рассматривается как ключевая возможность для Трампа встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином - говорится в сообщении.

По словам официальных лиц, продолжаются серьезные обсуждения возможности двусторонней встречи на полях АТЭС, но конкретных планов пока нет.

В телефонном разговоре в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай, на что президент США ответил взаимностью, хотя даты встречи пока не определены - сообщает CNN.

Подробности пока уточняются, и пока неясно, добавит ли президент другие пункты назначения в свою поездку.

Отмечается, что администрация также рассматривает это как возможность для президента увеличить объем экономических инвестиций в США - именно этому он уделял особое внимание в своих недавних заграничных поездках, в том числе в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Обсуждается визит в Южную Корею, во время которого основное внимание будет уделено экономическому сотрудничеству - сказал CNN представитель Белого дома.

Среди других целей - обсуждение вопросов торговли, обороны и сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.

Присутствие Трампа в регионе также может дать ему возможность снова встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, хотя вопрос о том, приедет ли Ким, пока не решен. По словам официальных лиц, все больше внимания уделяется организации возможной встречи с Си Цзиньпином.

Напомним

В июле сообщалось, что Президент США Дональд Трамп может встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях мероприятия АТЭС в Южной Корее. Это происходит на фоне попыток Вашингтона и Пекина договориться о прекращении таможенной войны.

