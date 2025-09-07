Трамп готовит непубличный визит в Южную Корею, где планирует встретиться с лидером Китая

$41.350.00
48.130.00
ukenru
19:15 • 4254 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 29722 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 52399 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 48937 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 42748 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 49195 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 59921 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35239 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42799 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 46437 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.1м/с
72%
756мм
Популярные новости
Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна - Джонсон6 сентября, 14:31 • 4258 просмотра
Агент рф передавал врагу данные о военных объектах и инфраструктуре Харькова: ему грозит пожизненное6 сентября, 16:05 • 4126 просмотра
Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО6 сентября, 16:50 • 4838 просмотра
Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"6 сентября, 17:13 • 5082 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo18:22 • 4070 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 52399 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 48937 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 59921 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 40902 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 64001 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo18:22 • 4124 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 44203 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 97546 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 42116 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 46290 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Трамп готовит непубличный визит в Южную Корею, где планирует встретиться с лидером Китая

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее 31 октября – 1 ноября. Обсуждаются вопросы торговли, обороны и экономического сотрудничества.

Трамп готовит непубличный визит в Южную Корею, где планирует встретиться с лидером Китая

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, который состоится уже 31 октября и 1 ноября. Об этом информирует СNN со ссылкой на представителей администрации Главы Белого Дома, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп вместе с главными советниками готовит непубличный визит в Южную Корею в октябре для участия во встрече министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Саммит, который должен состояться в городе Кёнджу в конце октября – начале ноября, рассматривается как ключевая возможность для Трампа встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином

- говорится в сообщении.

По словам официальных лиц, продолжаются серьезные обсуждения возможности двусторонней встречи на полях АТЭС, но конкретных планов пока нет.

В телефонном разговоре в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай, на что президент США ответил взаимностью, хотя даты встречи пока не определены

- сообщает CNN.

Подробности пока уточняются, и пока неясно, добавит ли президент другие пункты назначения в свою поездку.

Отмечается, что администрация также рассматривает это как возможность для президента увеличить объем экономических инвестиций в США - именно этому он уделял особое внимание в своих недавних заграничных поездках, в том числе в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Обсуждается визит в Южную Корею, во время которого основное внимание будет уделено экономическому сотрудничеству

- сказал CNN представитель Белого дома.

Среди других целей - обсуждение вопросов торговли, обороны и сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.

Присутствие Трампа в регионе также может дать ему возможность снова встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, хотя вопрос о том, приедет ли Ким, пока не решен. По словам официальных лиц, все больше внимания уделяется организации возможной встречи с Си Цзиньпином.

Напомним

В июле сообщалось, что Президент США Дональд Трамп может встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях мероприятия АТЭС в Южной Корее. Это происходит на фоне попыток Вашингтона и Пекина договориться о прекращении таможенной войны.

"Сговорились против США": Трамп передал привет Си Цзиньпину, Путину и Ким Чен Ыну в годовщину окончания Второй мировой войны03.09.25, 04:32 • 7100 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Южная Корея
Саудовская Аравия
Катар
Си Цзиньпин
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Соединённые Штаты