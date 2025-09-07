Трамп готує непублічний візит до Південної Кореї, де планує зустрітися з лідером Китаю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Південній Кореї, який відбудеться вже 31 жовтня та 1 листопада. Про це інформує СNN з посиланням на представників адміністрації Глави Білого Дому, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп разом із головними радниками готує непублічний візит до Південної Кореї у жовтні для участі в зустрічі міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Саміт, який має відбутися у місті Кенджу наприкінці жовтня – на початку листопада, розглядається як ключова можливість для Трампа зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном - йдеться у дописі.

За словами офіційних осіб, тривають серйозні обговорення можливості двосторонньої зустрічі на полях АТЕС, але конкретних планів поки що немає.

У телефонній розмові минулого місяця Сі Цзіньпін запросив Трампа та його дружину відвідати Китай, на що президент США відповів взаємністю, хоча дати зустрічі наразі не визначені - повідомляє CNN.

Подробиці поки що уточнюються, і поки що неясно, чи додасть президент інші пункти призначення у свою поїздку.

Зазначається, що адміністрація також розглядає це як можливість для президента збільшити обсяг економічних інвестицій у США - саме цьому він приділяв особливу увагу у своїх нещодавніх закордонних поїздках, у тому числі до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Обговорюється візит до Південної Кореї, під час якого основну увагу буде приділено економічному співробітництву - сказав CNN представник Білого дому.

Серед інших цілей - обговорення питань торгівлі, оборони та співробітництва у галузі цивільної ядерної енергетики.

Присутність Трампа в регіоні також може дати йому можливість знову зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, хоча питання про те, чи Кім приїде, поки не вирішено. За словами офіційних осіб, дедалі більше уваги приділяється організації можливої ​​зустрічі із Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо

В липні повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях заходу АТЕС у Південній Кореї. Це відбувається на тлі спроб Вашингтона та Пекіна домовитися про припинення митної війни.

