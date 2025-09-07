Трамп готує непублічний візит до Південної Кореї, де планує зустрітися з лідером Китаю
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Південній Кореї 31 жовтня – 1 листопада. Обговорюються питання торгівлі, оборони та економічного співробітництва.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Південній Кореї, який відбудеться вже 31 жовтня та 1 листопада. Про це інформує СNN з посиланням на представників адміністрації Глави Білого Дому, передає УНН.
Деталі
Президент США Дональд Трамп разом із головними радниками готує непублічний візит до Південної Кореї у жовтні для участі в зустрічі міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Саміт, який має відбутися у місті Кенджу наприкінці жовтня – на початку листопада, розглядається як ключова можливість для Трампа зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном
За словами офіційних осіб, тривають серйозні обговорення можливості двосторонньої зустрічі на полях АТЕС, але конкретних планів поки що немає.
У телефонній розмові минулого місяця Сі Цзіньпін запросив Трампа та його дружину відвідати Китай, на що президент США відповів взаємністю, хоча дати зустрічі наразі не визначені
Подробиці поки що уточнюються, і поки що неясно, чи додасть президент інші пункти призначення у свою поїздку.
Зазначається, що адміністрація також розглядає це як можливість для президента збільшити обсяг економічних інвестицій у США - саме цьому він приділяв особливу увагу у своїх нещодавніх закордонних поїздках, у тому числі до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Обговорюється візит до Південної Кореї, під час якого основну увагу буде приділено економічному співробітництву
Серед інших цілей - обговорення питань торгівлі, оборони та співробітництва у галузі цивільної ядерної енергетики.
Присутність Трампа в регіоні також може дати йому можливість знову зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, хоча питання про те, чи Кім приїде, поки не вирішено. За словами офіційних осіб, дедалі більше уваги приділяється організації можливої зустрічі із Сі Цзіньпіном.
Нагадаємо
В липні повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях заходу АТЕС у Південній Кореї. Це відбувається на тлі спроб Вашингтона та Пекіна домовитися про припинення митної війни.
"Змовилися проти США": Трамп передав привіт Сі Цзіньпіну, путіну та Кім Чен Ину в річницю завершення Другої світової війни03.09.25, 04:32 • 7100 переглядiв