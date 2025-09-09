Китай поглиблюватиме співпрацю з КНДР - Сі Цзіньпін
Китай зміцнюватиме стратегічні комунікації та поглиблюватиме співпрацю з КНДР, про це Сі Цзіньпін написав у вітальному посланні Кім Чен Ину. Лідер КНР наголосив на послідовній та непохитній стратегічній політиці Комуністичної партії Китаю та уряду щодо розвитку відносин з КНДР.
Китай продовжуватиме зміцнювати стратегічні комунікації та поглиблювати співпрацю із КНДР. Про це у вітальному посланні лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину з нагоди 77-ї річниці заснування його країни написав очільник КНР Сі Цзіньпін, передає УНН з посиланням на KCNA.
Китай і КНДР є традиційними та дружніми сусідами. Захищати, зміцнювати та розвивати відносини між Китаєм і КНДР є послідовною та непохитною стратегічною політикою китайської Комуністичної партії та уряду
У своєму посланні лідер КНР згадав про відвідання Кімом Пекіна 3 вересня і його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та у Другій світовій війні, зазначивши, що тоді вони спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.
"Китайська сторона готова об'єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посиленої стратегічної комунікації, активних обмінів та тісної співпраці з КНДР", - йдеться у дописі.
