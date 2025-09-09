$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 14081 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 27102 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 29631 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 24913 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 45594 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 26132 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 27068 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26835 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27429 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30369 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Китай поглиблюватиме співпрацю з КНДР - Сі Цзіньпін

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Китай зміцнюватиме стратегічні комунікації та поглиблюватиме співпрацю з КНДР, про це Сі Цзіньпін написав у вітальному посланні Кім Чен Ину. Лідер КНР наголосив на послідовній та непохитній стратегічній політиці Комуністичної партії Китаю та уряду щодо розвитку відносин з КНДР.

Китай поглиблюватиме співпрацю з КНДР - Сі Цзіньпін

Китай продовжуватиме зміцнювати стратегічні комунікації та поглиблювати співпрацю із КНДР. Про це у вітальному посланні лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину з нагоди 77-ї річниці заснування його країни написав очільник КНР Сі Цзіньпін, передає УНН з посиланням на KCNA.

Китай і КНДР є традиційними та дружніми сусідами. Захищати, зміцнювати та розвивати відносини між Китаєм і КНДР є послідовною та непохитною стратегічною політикою китайської Комуністичної партії та уряду  

- заявив Сі.

У своєму посланні лідер КНР згадав про відвідання Кімом Пекіна 3 вересня і його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та у Другій світовій війні, зазначивши, що тоді вони спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.  

"Китайська сторона готова об'єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посиленої стратегічної комунікації, активних обмінів та тісної співпраці з КНДР", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Під час підйому до Брами Тяньаньмень у Пекіні, лідери Китаю, рф та КНДР обговорювали "дитинство" у 70 років та "шанс" жити до 150 років включно. путін згадав про трансплантацію органів, а Сі Цзіньпін – про прогнози довголіття.

Верховний представник ЄС Кая Каллас назвала спільну зустріч лідерів Китаю, Північної Кореї та Росії у Пекіні "прямим викликом" міжнародній системі. Вона охарактеризувала це як побудову "антизахідного світового порядку".

Трамп готує непублічний візит до Південної Кореї, де планує зустрітися з лідером Китаю07.09.25, 02:10 • 6070 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Кім Чен Ин
Пекін
Європейський Союз
Північна Корея
Сі Цзіньпін
Китай