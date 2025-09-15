КНДР відкинула заклик США до денуклеаризації, назвавши свій статус ядерної держави "незворотним"
Київ • УНН
Пхеньян заявив, що володіння ядерною зброєю є вимушеним кроком для захисту від американської загрози. КНДР вважає свій статус ядерної держави закріпленим у конституції та незворотним.
КНДР відкинула заклик США до денуклеаризації, заявивши, що її статус ядерної держави є "незворотним" і закріплений у конституції. Про це повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA), пише УНН.
Деталі
Постійне представництво КНДР при Секретаріаті ООН та міжнародних організаціях у Відні оприлюднило офіційну заяву, у якій різко розкритикувало політику США щодо денуклеаризації Північної Кореї. Документ було поширено 14 вересня через Корейське центральне інформаційне агентство.
У заяві підкреслюється, що Вашингтон на сесії Ради керуючих МАГАТЕ знову назвав володіння Пхеньяном ядерною зброєю "незаконним" і закликав до відмови від ядерної програми. У відповідь Північна Корея заявила, що такі вимоги є "політичною провокацією" і "втручанням у внутрішні справи суверенної держави".
"Наше володіння ядерною зброєю є неминучим вибором для надійного захисту суверенітету і безпеки держави від ядерної загрози з боку США, і відіграє важливу роль у гарантуванні глобального миру та стабільності", - ідеться у повідомленні агентства.
Пхеньян також наголосив, що статус КНДР як ядерної держави "вічно закріплений у вищому і основному законі країни" та є "незворотним".
КНДР водночас звинуватила США у "стрімкому нарощуванні ядерних сил" та "поширенні технологій", включно з передачею атомних підводних човнів союзникам. У Пхеньяні вважають, що саме дії Вашингтона створюють найбільшу загрозу глобальній безпеці та підривають систему ядерного нерозповсюдження.
І надалі ми послідовно відкидатимемо будь-які спроби змінити нинішній статус КНДР і чесно виконувати свої зобов’язання як відповідальної ядерної держави
Нагадаємо
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про нову стратегію паралельного розвитку ядерних та традиційних збройних сил.
Нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням твердопаливного ракетного двигуна, що стане основою для МБР "Хвасон-20". Цей крок Пхеньяна розглядають як підготовку до чергової демонстрації ядерного потенціалу на тлі посилення співпраці з Китаєм і росією.