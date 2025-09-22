$41.250.00
Кім Чен Ин назвав умову, за якої готовий до переговорів з США

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність до переговорів зі США, якщо ті відмовляться від вимоги денуклеаризації. Він також висловив теплі спогади про експрезидента Дональда Трампа.

Кім Чен Ин назвав умову, за якої готовий до переговорів з США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що якщо США перестануть наполягати на тому, щоб його країна відмовилася від ядерної зброї, то Пхеньян готовий до переговорів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

"Особисто в мене досі залишаються теплі спогади про президента США (Дональда) Трампа", – повідомляє KCNA, про що північнокорейський лідер заявив у своїй промові у Верховних народних зборах у неділю.

Два лідери зустрічалися тричі під час першого президентства Трампа.

Коментарі Кіма пролунали на тлі того, як новий ліберальний уряд у Сеулі закликає Трампа взяти на себе ініціативу у відновленні діалогу з Кімом, через шість років після того, як усі мирні переговори з Пхеньяном провалилися через санкції та демонтаж ядерної зброї.

Якщо Сполучені Штати відмовляться від абсурдної одержимості денуклеаризацією нашої країни та приймуть реальність, прагнучи справжнього мирного співіснування, у нас немає причин не сісти за стіл переговорів зі Сполученими Штатами

- цитують слова Кіма.

Це вперше Кім згадав ім'я Трампа з моменту інавгурації президента США в січні, сказала Рейчел Міньйон Лі, експертка з питань Північної Кореї з американського Центру Стімсона.

Це увертюра. Це запрошення Кіма Трампу переглянути політику США щодо денуклеаризації, що передбачає, що якщо США відмовляться від денуклеаризації, він зможе зустрітися з Трампом віч-на-віч

- сказала вона.

Теплі слова Кіма на адресу Трампа контрастували з його різким твердженням про те, що він ніколи не відмовиться від ядерної зброї та не вступить у діалог з Південною Кореєю, яку він назвав своїм головним ворогом.

Для Північної Кореї створення ядерної зброї для нібито захисту своєї безпеки від "серйозних загроз" з боку Сполучених Штатів та Південної Кореї було питанням виживання, цинічно заявляв Кім, перерахувавши серію регулярних військових навчань союзників, які, за його словами, переросли у навчання з ядерної війни.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен заявив в інтерв'ю Reuters, що Північна Корея виробляє від 15 до 20 ядерних бомб на рік, і будь-яка угода, яка заморозить це виробництво, буде корисним кроком до остаточного демонтажу програми.

КНДР відкинула заклик США до денуклеаризації, назвавши свій статус ядерної держави "незворотним"15.09.25, 11:38 • 2740 переглядiв

"Виходячи з цього, ми можемо перейти до середньострокових переговорів щодо скорочення ядерної зброї, а в довгостроковій перспективі, як тільки буде відновлено взаємну довіру та зменшаться занепокоєння Північної Кореї щодо безпеки режиму, ми можемо продовжувати денуклеаризацію", – сказав він.

Кім рішуче відкинув будь-який поетапний план, заявивши, що нещодавні пропозиції Вашингтона та Сеула щодо діалогу були нещирими, оскільки їхній фундаментальний намір послабити Північ і знищити його режим залишився незмінним, і що поетапний план Лі є доказом цього.

"Світ вже чудово знає, що роблять Сполучені Штати після того, як змушують країну відмовитися від своєї ядерної зброї та роззброїтися. Ми ніколи не відмовимося від нашої ядерної зброї", - сказав Кім.

Північна Корея перебуває під санкціями ООН та ембарго на постачання зброї з моменту свого першого ядерного випробування у 2006 році. Але хоча санкції обмежили фінансування військового розвитку, Пхеньян продовжує досягати успіхів у створенні ядерної зброї та потужних балістичних ракет.

Доповнення

У серпні ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у 2025 році.

Відносини між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом залишаються на "непоганому" рівні, що може свідчити про готовність Пхеньяна до переговорів з новою адміністрацією США. Однак Північна Корея обіцяє відреагувати на спроби зупинити її ядерну програму.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Reuters
Кім Чен Ин
Організація Об'єднаних Націй
Сеул
Пхеньян
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки